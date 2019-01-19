Australian Open-2019: Свитолина с боями вырвалась в 1/8 финала, Ястремская уступила Уильямс

В субботу, 19 января, состоялись матчи 1/16 финала одиночного разряда у женщин на турнире серии "Большого Шлема" – Australian Open-2019.

Элина Свитолина – Чжан Шуай 2:1 (4:6, 6:4, 7:5)

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Седьмая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертый круг турнира в Мельбурне. В третьем раунде украинка в трех сетах победила Чжан Шуай из Китая.

Матч продолжался 2 часа 55 минут и закончился со счетом 4:6, 6:4, 7:5 в пользу Элины. За время, проведенное на корте, Свитолина оформила 7 эйсов, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 6 брейк-поинтов из 15-ти. Чжан Шуай раз подала навылет, дважды допустила двойную ошибку и взяла 5 геймов на приеме.

В следующем круге украинская теннисистка сыграет против Мэдисон Киз из США.

Видеообзор матча Свитолина – Шуай

Даянса Ястнемська – Серена Уильямс 0:2 (2:6, 1:6)

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Другая украинка Даяна Ястремская прекратила борьбу на Australian Open, проиграв в третьем раунде именитой американке Серене Уильямс.

Серене Уильямс для победы над Дайаной Ястремською понадобилось чуть больше часа. 18-летняя Ястремская сумела выиграть у 16 ракетки мира Серены Уильямс лишь три гейма.

В первом же сете украинка проиграла четыре гейма подряд. Впоследствии удалось немного выровнять игру и взять две свои подачи, но это не помешало Уильямс уверенно победить в сете. Вторую партию Ястремская начала с выигранной подачи и на миг забрезжила надежда на положительный результат. Однако после этого американка не отдала Ястремской ни одного гейма-1: 6.

Серена Уильямс в следующем раунде турнира сыграет против первой ракетки мира Симоны Халеп.

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