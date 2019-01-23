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      Australian Open-2019: украинка Снигур пробилась в четвертьфинал юниорского турнира

      3 Читати новину українською
      Дарья Снигур
      Дарья Снигур / btu.org.ua

      Украинка Дарья Снигур пробилась в четвертьфинал юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open Junior Championships) в Мельбурне.

      В 1/8 финала украинка одолела Эмму Наварро и вышла в четвертьфинал – 3:6, 6:4, 6:2.

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      Матч длился полтора часа. Снигур проиграла первый сет со счетом 3:6, но сумела сделать камбэк. Во втором украинка сделала четыре брейка и выиграла со счетом 6:4, а в решающей партии имела более комфортное преимущество – 6:2.

      Стоит отметить, что 16-летняя киевлянка впервые выступает на Открытом чемпионате Австралии и до этого ни разу не играла в четвертьфинале турнира "Большого Шлема" среди игроков до 18 лет.

      Путевку в полуфинал соревнований Снигур разыграет с пятой ракеткой турнира Мананчаей Савангавой из Таиланда, которая нанесла поражение посеянной под 11-м номером венгреке Адриенн Надь – 6:4, 6:2.

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      Теги: Спорт Теннис Australian Open
      Источник: 24 Канал
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