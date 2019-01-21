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      Australian Open: Свитолина в тяжелом матче прошла в четвертьфинал турнира

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      Элина Свитолина прошла в четвертьфинал
      Элина Свитолина прошла в четвертьфинал / БТУ

      В 1/8 финала Australian Open украинская теннисистка Элина Свитолина смогла преодолеть сопротивление опытной американки Мэдисон Киз.

      Теннисистки для определения победительницы сыграли все три сета, в общем на игру потратив чуть больше, чем 1,5 часа.

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      Начала игру Свитолина довольно уверенно. Она выиграла стартовые четыре гейма, поэтому довела первый сет до победы 6:2. Зато во втором сете пять геймов подряд выиграла американка, в итоге сравняв счет в матче. Поэтому все решалось в третьем сете.

      В третьем гейме Свитолина на своей подаче пять раз отыграла брейк-пойнт соперницы при счете 1:1. В общем они эту подачу разыгрывали 15 минут. Пожалуй, именно это стало ключевым в этом матче. Ведь после этого украинка выиграла следующие геймы, доведя матч до победы.

      Элина Свитолина – Мэдисон Киз 2:1 (6:2, 1:6, 6:1)

      Ее следующая соперница определится в матче Наоми Осака (Япония, WTA 4) – Анастасия Севастова (Латвия, WTA 12).

       

      Теги: Спорт Australian Open Елина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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