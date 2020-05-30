Austrian Airlines возобновит полеты в Украину 22 июня: цены и направления
Австрийская авиакомпания Austrian Airlines с 22 июня возобновляет полеты в Киев. Это будет первый рейс после трех месяцев вынужденной остановки полетов.
С 22 июня возобновляются рейсы из Вены в аэропорт "Борисполь". Об этом говорится на сайте Austrian Airlines.
Важно Когда возобновят полеты за границу и внутри Украины
С 22 июня авиакомпания начнет выполнять рейсы в:
- Белград;
- Граца;
- Инсбрука;
- Кошице;
- Милана;
- Ниццы;
- Праги;
- Сплита;
- Варшаву.
Следует отметить, что до введения карантинных ограничений на полеты Austrian Airlines также выполняла рейсы в Одессу, однако пока их нет в новом расписании.
Стоимость билетов
Цены на рейс Вена – Киев стартуют от 88 евро с человека в одну сторону.
Стоимость билетов на рейс Вена – Киев / Скриншот с сайта Austrian Airlines
Что известно о Austrian Airlines
- Это австрийская авиакомпания, базирующаяся в Вене. Ее родительская компания Deutsche Lufthansa AG.
- С 1 апреля 1991 года Austrian Airlines начали осуществлять регулярные рейсы в Украину по маршруту Вена – Киев.
- В карантин Austrian Airlines выполняла рейсы из Вены в Киев, Львов, Харьков, Днепра и Одессы (в сотрудничестве с МАУ), а также сезонные рейсы Инсбрук – Киев.
- Ранее Austrian Airlines сообщила, что возобновит работу с 15 июня. Авиакомпания прекратила свою деятельность в середине марта из-за пандемии коронавируса.
- Флот Austrian Airlines по состоянию на июль 2019 года состоит из 40 самолетов Airbus и Boeing различных модификаций.