Австрийская авиакомпания Austrian Airlines с 22 июня возобновляет полеты в Киев. Это будет первый рейс после трех месяцев вынужденной остановки полетов.

С 22 июня возобновляются рейсы из Вены в аэропорт "Борисполь". Об этом говорится на сайте Austrian Airlines.

Важно Когда возобновят полеты за границу и внутри Украины

С 22 июня авиакомпания начнет выполнять рейсы в:

Белград;

Граца;

Инсбрука;

Кошице;

Милана;

Ниццы;

Праги;

Сплита;

Варшаву.

Следует отметить, что до введения карантинных ограничений на полеты Austrian Airlines также выполняла рейсы в Одессу, однако пока их нет в новом расписании.

Стоимость билетов

Цены на рейс Вена – Киев стартуют от 88 евро с человека в одну сторону.



Стоимость билетов на рейс Вена – Киев / Скриншот с сайта Austrian Airlines

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