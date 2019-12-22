Austrian Airlines начала продавать проездные на рейсы по Европе: детали

Компания Austrian Airlines ввела авиационный проездной, который будет действовать в течение года. Он позволит осуществлять 10 перелетов с и в Вену по фиксированной цене.

В список возможных направлений перелетов входят около 60 европейских городов, а также Марракеш (Марокко) и столица Армении Ереван, сообщили на сайте avianews.

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Предложение распространяется также и на украинские города – Киев, Одессу, Днепр и Львов. Они есть на авиационной карте Austrian Airlines.

Об авиационном проездном

Austrian Airlines ввела проездные двух типов.

City Pass позволяет осуществлять перелеты между Веной и одним определенным городом. Его стоимость стартует от 449 евро (11 тысяч 621 гривна), то есть 45 евро (1162 гривен) за перелет.

позволяет осуществлять перелеты между Веной и одним определенным городом. Его стоимость стартует от 449 евро (11 тысяч 621 гривна), то есть 45 евро (1162 гривен) за перелет. Europe Pass – охватывает перелеты из Вены в любой из 60 определенных городов. Цена – от 799 евро (20 тысяч 681 гривна), то есть 80 евро (2068 гривен) за перелет.

– охватывает перелеты из Вены в любой из 60 определенных городов. Цена – от 799 евро (20 тысяч 681 гривна), то есть 80 евро (2068 гривен) за перелет. Самой низкой будет цена при бронировании перелета минимум за 60 дней до вылета, кроме периодов Рождественских и Пасхальных каникул.

Можно купить проездные с бронированием билетов за 21 или 7 дней до вылета, которые охватывают рейсы в период праздников. В таком случае будут использоваться повышающие коэффициенты.

Независимо от типа выбранного проездного, лететь можно будет по тарифу Economy Light только с ручной кладью.

Что известно о Austrian Airlines?Австрийская авиакомпания, базирующаяся в Вене. С 1 апреля 1991 года начала осуществлять регулярные рейсы в Украину по маршруту Вена – Киев. Сейчас летает из австрийской столицы в Киев, Львов, Днепр и Одессу.

Ранее венгерский лоукост Wizz Air заявил, что работает над внедрением новой услуги – проездного абонемента. В компании планируют, что новая услуга Wizz Pass будет предоставлять пассажирам возможность в течение года летать по определенному маршруту по фиксированной цене.