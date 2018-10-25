Аутизм – не приговор: чем такие дети особенные и как себя вести

В Україні понад 7,5 тисяч дітей страждають розладами аутичного спектру. Особливих діток потрібно розуміти і відчувати, яким чином вони сприймають світ, а головне – взяти на озброєння велику кількість знань про аутизм.

В разговоре с врачом-дитинологом медицинской сети "Добробут" Станиславой Гапоновой мы узнавали, как адаптировать особых детей в социуме.

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Как аутисты чувствуют мир и почему не любят многолюдные мероприятия?

Много аутистов сейчас пишут книги, в которых показывают свое видение мира. Ведь с интеллектом у них, как правило, все хорошо. А у некоторых – интеллект значительно выше среднего уровня. Поэтому немало талантливых людей есть среди аутистов.

Аутисты обращают внимание на очень громкие звуки, яркий свет и четко выраженные детали. Все это в их восприятии сливается в какофонию звуков и вызывает истеричность или провоцирует гиперчувствительность. И ребенок или взрослый начинает строить защитные барьеры.

Им также очень не приятно, когда люди трогают их руками. Это объясняется повышенной тактильной чувствительностью. Иногда повышенная чувствительность переходит в заниженную и ребенок почти не реагирует на раздражители. Может показаться, что ребенок просто не слышит. Так происходит, потому что от слишком громких звуков у ребенка возникает торможение,

– объясняет врач.

Те же реакции возникают и с запахами и мерцающими звуками. Поэтому аутистов нервируют, например, сильные запахи духов. С нашей точки зрения, это приятные запахи. А с их – исключительно ужасные, и поэтому мы не нравимся детям.

Почему аутисты не любят неожиданные изменения?

Потому что это сопровождается резкими звуками и движениями и нарушает их покой. Неожиданные изменения влекут за собой сильные стимулы. Поэтому аутисты обычно не учатся в обычной школе. Потому даже малейшее изменение расписания могут спровоцировать ежедневные истерики!..

Что такое самостоятельное поведение?

Когда что-то раздражает, аутист начинает вызывать у себя стереотипные движения – например, крутит руками. У него возникает проприативное чувство в мышцах, которое отвлекает его от раздражителя.

Другими словами, это направленное на успокоение поведение. Иногда доходит до того, что человек начинает биться головой об стену. Почему? Громкий звук вызывает физическую боль, и для того, чтобы переключиться со звука на что-то другое, он начинает биться головой. Это тоже самоуспокоение...

Как адаптировать особых детей к обычной школе?

На самом деле не со всеми диагнозами можно адаптировать к обычной школе. И это довольно большая проблема. Но иногда особому ребенку удается учиться вместе с другими детьми.

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В данном случае нужно провести долгую и очень кропотливую работу с психологом, логопедом, неврологом и другими специалистами. То есть должно быть взаимодействие целой команды,

– объясняет врач.

Также родителям важно придерживаться рекомендаций психологов. Например, они дают так называемое домашнее задание, которое нужно выполнять. А также рассказывают маме, как подготовить ребенка к школе и как ей самой себя вести в этот период.

Во многих странах мира люди не стесняются своего диагноза

Как не оскорблять достоинство детей-аутистов и их родителей, которые есть в вашем окружении?

Чтобы вести себя толерантно в отношении особых детей, надо хоть раз поставить себя на их место или представить, как живут и с чем сталкиваются их родители. И с этой позиции посмотреть на их жизнь, советует врач-дитинолог.

Мы забываем, что у такого ребенка могут быть совсем другие потребности, а многие вещи, которые кажутся нам естественными, он может не понимать. Или наоборот – то, что кажется нам нормальным, сильно раздражать особых детей и вызвать у них истерику. Например, громкие звуки или мигание света. Не нужно забывать, что есть люди, которые не похожи на нас, и они тоже имеют право жить в обществе,

– объясняет Гапонова.

К слову, во многих странах мира люди не стесняются своего диагноза и носят специальный значок: "Я аутист". Это помогает решить многие проблемы, ведь определенные действия будут уже ожидаемы.

"Европейское общество более толерантно не только к особым детям. И я надеюсь, что мы тоже к этому придем. Это их стиль жизни, а у нас все-таки остался отпечаток советского прошлого: когда все должны были быть одинаковыми, а если кто-то особый, то считалось, что это очень плохо. Прошло уже много лет, но такое отношение осталось где-то на генетическом уровне. Однако я вижу, что современное поколение действительно толерантнее относится к особым людям", – говорит врач.

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Как вести себя родителям больных аутизмом детей?

В Украине сейчас много разных ассоциаций родителей детей-аутистов. Лидеры таких организаций убеждены: "Первое, что важно сделать родителям, – принять своего ребенка". Поступив так, они перестанут его стесняться. В противном случае ему труднее социализироваться: потому что ребенок не привык быть среди людей, он начинает истерить. И родители еще больше его стесняются. В результате получается замкнутый круг.

Специалисты уверены, главное – работа даже не с детьми, а с их родителями. То есть работа по принятию и поддержке особых детей, потому что это действительно трудно. Взрослые часто отчаиваются. Ведь они много делают для ребенка, но не видят быстрого результата. Поэтому детские психологи, которые работают с особыми детьми, все равно параллельно взаимодействуют и с родителями,

– объясняет специалист.

Специалисты убеждены, что очень важно все время акцентировать внимание родителей на том, чего уже достиг их ребенок. Это могут быть мелочи, но они все равно значимые. Например, малыш не говорил, а сейчас произносит некоторые слова.

Нужно понимать, что в этой "борьбе" против диагноза, если отец будет один – он не победит. У него обязательно должны быть союзники: психолог, педиатр, ассоциация родителей, у которых дети с таким же диагнозом.

Очень важно постоянно акцентировать внимание на том, чего уже достиг ваш ребенок

Справка:

В Украине более 7,5 тысяч детей страдают расстройствами аутичного спектра. Ежегодно рождается более 400 детей с синдромом Дауна и на данный момент в стране зарегистрировано более 15 тысяч людей с этим заболеванием. Более 20 тысяч детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) наблюдается у 7% украинских детей. При этом, официальная статистика не показывает реальной картины и эти цифры на порядок выше. Украинские дети имеют крайне мало шансов на адекватную диагностику и терапию. В нашей стране существует огромная нехватка компетентных специалистов и комплексных методик по коррекции поведения, психологической и физической реабилитации.

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