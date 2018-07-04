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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Аутсайдеры среди мертвых бабочек: Gucci в очередной раз презентовал яркий кампейн: фотообзор

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Итальянский модный дом Gucci представил новую рекламную кампанию осень-зима – 2018, посвященную коллекционированию.

Фотограф Глен Лачфорд запечатлел эксцентричных героев "Gucci Collectors", которые находятся в окружении странных предметов – свои коллекции: от плюшевых игрушек и посуды, до бабочек и старинных портретов.

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Некоторые из героев сидят или лежат в масках, а другие теряются в таких интерьерах в необычном наряде.

Кроме того, Gucci опубликовал видеоистории некоторых персонажей на странице в Instagram , которые рассказывают, как начали коллекционировать избранные предметы.

 

Напомним, в феврале Gucci поразил весь модный мир необычным показом. Сначала дизайнер Микеле отправил приглашение с детонатором с обратным отсчетом до дня шоу. Тогда он выбрал для показа необычную локацию – инсталляцию в виде операционной со специальными LED-лампами и столом. В коллекции использовали нетипичные атрибуты: модели выходили на подиум, неся свои головы как аксессуары. Кроме голов, вместо клатчей демонстрировались детеныши драконов и змеи.

Теги: LifeStyle Фотоновости Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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