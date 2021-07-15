Аваков не планирует баллотироваться в мэры Харькова, – СМИ

Арсен Аваков не планирует баллотироваться на должность городского главы Харькова. Внеочередные выборы Верховная Рада назначила на 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к бывшему министру внутренних дел.

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Никаких планов баллотироваться в мэры Харькова Аваков не имеет,

– сказал собеседник.

Стоит отметить, что ранее "слуга" Александр Кориненко заявлял, что не видит лучшего кандидата на пост мэра Харькова, чем Арсен Аваков.

Отставка Авакова с поста главы МВД

Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел 13 июля.

Верховная Рада 15 июля поддержала его увольнение – "за" проголосовал 291 нардеп.

Президент уже предложил на пост главы МВД "слугу" Дениса Монастырского.

Внеочередные выборы мэра Харькова стали возможны после того, как Геннадий Кернес, которого переизбрали мэром, умер.

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Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала