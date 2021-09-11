Аваков или "преемники Кернеса": политологи предположили, кто может стать мэром Харькова

В Харькове официально стартовала предвыборная кампания 11 сентября. Хотя неофициальная борьба за кресло мэра началась чуть ли не со смерти Геннадия Кернеса.

На этот раз очевидно список кандидатов будет больше, чем на предыдущих выборах. Ведь раньше кое-кто не выдвигался из-за нежелания конкурировать с тогдашним мэром. Кто будет претендовать на кресло мэра в этот раз, будет известно уже до конца сентября.

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Впрочем улицы города уже пестрят скрытой агитацией. Преимущественно Игорь Терехов поздравляет с Днем города. Но чуть ли не ежедневно потенциальные кандидаты курсируют по дворам и проводят встречи с избирателями. На выходных организуют детские праздники, раздают газеты и открытки.

Потенциальные кандидаты агитируют людей в соцсетях

В соцсетях тем временем агитация еще активнее. За избирателей воюют даже в тиктоке и инстаграме. Общественное движение "Чесно" посчитало, что только в пользу Терехова против Добкина работает 24 фесйбук-страницы.

За 6 месяцев только в Фейсбуке на рекламу проходные и непроходимые кандидаты уже потратили более 2,5 миллиона гривен.

Кто может стать новым мэром Харькова

Сейчас специалисты говорят о 2 главных претендентах на кресло мэра Харькова:

исполнитель обязанностей мэра Игорь Терехов;

экс-мэр Михаил Добкин.

Интересно, что оба рекламируют себя под именем Кернеса. Терехов открывает обещанный Кернесом зоопарк, Добкин, как когда-то Кернес, продолжает агитировать за русский язык в школах.

По словам политолога Игоря Чаленко, Добкин акцентирует на идеологических вопросах. В частности говорится о Дне победы и борьбе с националистами. Зато Терехов "машет шашкой" хозяйственника и демонстрирует, что является преемником Кернеса.

Реклама на имени Кернеса, очевидно, работает. Различные социологические опросы дают этим двум кандидатам от 30 до 40% поддержки.

В Харькове началась предвыборная агитация: смотрите сюжет 24 канала

Кто еще может выиграть выборы в Харькове

В первых 5 кандидатов политологи видят также нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Фельдмана, экс-председателя Харьковской ОГА и нардепа Юлию Светличную и пророссийского политика Евгения Мураева.

Правда, ни один из них пока официально не объявил о намерении идти на выборы. По результатам предыдущих выборов в октябре, третьим после Кернеса был представитель "Слуги народа". Однако от нынешних мэрских выборов президентская партия отказалась.

Здесь 2 главные причины: это отсутствие продуктивного лидерства в Харьковском регионе от "Слуги народа" и нежелание офиса Президента на национальном уровне ни терпеть поражение, ни подставляться под негативные политические технологии,

– отметила политолог Юлия Биденко.

На нынешних гонках харьковчане впервые могли бы получить единого проукраинского кандидата. Через праймериз им стал экс-азовец и председатель Харьковского отделения Нацкорпуса Константин Немичев.

Будет ли бороться за кресло мэра Аваков

Однако после выдвижения от "Европейской Солидарности" Александра Скорика, идея с единым кандидатом провалилась. Впрочем, интригой остается, будет ли бороться за кресло мэра экс-министр МВД, а до того глава Харьковщины Арсен Аваков. Ведь слухи об этом пошли сразу после его отставки.

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Однако по мнению Чаленко, Аваков не будет баллотироваться на пост мэра. Кроме того, в офисе Президента якобы симпатизировали Терехову из-за Авакова. "Я все-таки рассматривал бы для Авакова должность на общенациональном уровне", – добавил он.

По оценке экспертов, Харькову следует ждать 2 тура выборов. Победы в первом, как то было с Кернесом, не стоит ожидать. В то же время прогнозируют и рекордно низкую явку.