Аваков анонсировал создание Службы финансовых расследований: чем она будет заниматься

В Украине планируют создать Службу финансовых расследований – СФР. Она заменит департамент Нацполиции по расследованию экономических преступлений. Об этом 24 каналу сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

На совещании в СНБО в пятницу, 23 августа, обсудят вопрос создания единого органа, который будет бороться с финансовыми преступлениями и преступлениями в налоговой сфере. Об этом Арсен Аваков сказал во время расширенного заседания коллегии МВД.

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"Служба финансовых расследований. Этот вопрос обсуждался и на совещаниях у президента, с Офисом Президента. Сегодня у нас будет соответствующее совещание в Совете национальной безопасности и обороны", – рассказал Аваков.

Глава МВД предлагает принять решение о ликвидации департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Чем будет заниматься Служба финансовых расследований?

На сайте Минфина указано, что СФР – это единственный правоохранительный орган, который будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений, направленных против интересов государства в сфере финансов и смежных сферах.



Кроме этого СФР будет заниматься аналитической работой, проявлять системные факторы, способствующие развитию экономической преступности и совершению таких преступлений. А на основе анализа подавать предложения правительства по формированию государственной политики в целях обеспечения эффективного предотвращения экономическим преступлениям.

Что известно о создании СФР?

В течение нескольких лет в Украине продолжается дискуссия о создании отдельного правоохранительного органа, который будет отвечать за экономические преступления. Кабмин говорил о создании Службы финансовых расследований еще летом 2014 года.

С тех пор в Раде регистрировали пять законопроектов о создании такого органа – среди них и разработанный Минфином проект закона о СФР, и проект о Национальном бюро финансовой безопасности, созданный при поддержке пятого президента Петра Порошенко. До рассмотрения Радой хотя бы в первом чтении не дошел ни один.

Только в конце июля 2019 года глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов от имени команды президента Зеленского заявил, что в новый парламент внесут, как первоочередной, законопроект о Службе финансовых расследований.