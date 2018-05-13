Аваков бросил камень в огород Порошенко, – эксперт о плане МВД освобождения Донбасса

Силовой сценарий освобождения оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, предложенный министром внутренних дел Аваковым, можно считать стартом президентских и парламентских выборов. Это камень в огород Петра Порошенко и вызов Западу.

Об этом сайту "24" рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Как отмечает эксперт, Аваков хотел показать Порошенко, что в Украине есть два центра влияния – и несмотря на низкие рейтинги "Народного фронта" и БПП надо считаться с союзниками по коалиции. В частности, что "НФ" имеет собственный план развития ситуации на востоке Украины. Ведь Аваков – один из силовых министров, у которого реальные рычаги влияния, ему подчинены милитарные структуры.

Снегирев обращает внимание на то, что Аваков озвучил город Горловку, из которого он предлагает начать поэтапное освобождение ОРДЛО. По его словам, дислокация ВСУ позволяет говорить о том, что при наличии политического решения Горловка будет освобождена в течение суток.

Это, говорит специалист, намек Порошенко, что освобождение оккупированных территорий зависит не от командующего Объединенного оперативного штаба Наева, а непосредственно от президента. К тому же, отмечает он, Горловка – крупный промышленный город, и его переход под наш контроль будет означать смену тактики и стратегии вооруженного противостояния с Россией.

Озвучивание Аваковым плана освобождения ОРДЛО – политическое заявление, которое, кстати, согласуется с настроениями общества. Этот план свидетельствует о переходе территорий под контроль Украины без ввода миротворцев. Хотя сам факт миссии ООН не откидывается. Но акцент на Нацгвардии и МВД. Это сигнал Западу, что есть другие варианты – хоть какие-то альтернативы минским соглашениям,

– подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что работу над планом мероприятий по деоккупации Донецкой и Луганской областей уже начато. И он должен быть готов уже летом этого года. План будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана – освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что освобождение неподконтрольной Киеву территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил.