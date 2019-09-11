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      Аваков держит всех за идиотов, – Шабунин

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      Виталий Шабунин
      Виталий Шабунин / 24 канал

      В августе министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции. По его словам, это сверхважный шаг, который лишает Нацполицию расследовать экономические преступления, а потому давить на бизнес.

      Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем видеоблоге "Право на достоинство" отметил: "Мы еще тогда сказали, что Аваков врет".

      К слову: Кабмин ликвидировал экономический департамент Нацполиции

      Он пояснил, ликвидация этого департамента ни в коем случае не мешает Нацполиции расследовать экономические преступления и дальше "доить" бизнес. Более того, Национальная полиция обязана расследовать экономические преступления в рамках своей подследственности. Даже если бы Аваков этого не хотел.

      Дело в том, что список преступлений, которые полиция обязана расследовать, определяется законом, а не громкими заявлениями Авакова. А поскольку закон изменен не был (такой проект даже не зарегистрирован) слова Авакова – ложь и манипуляция. В принципе ничего нового,
      – пояснил Шабунин.

      Также добавил: "Хочу показать вам, насколько сильно Аваков держит всех за идиотов, в частности, весь Кабинет Министров".

      По его словам, в августе прозвучало заявление о ликвидации Департамента защиты экономики. А в сентябре этот же департамент официально отчитался об очередной волне национальных обысков.

      Магия, правда? Департамент ликвидирован, а обыски он проводит,
      – сказал антикоррупционер.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на достоинство":

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Арсен Аваков Виталий Шабунин - новости Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
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