Аваков держит всех за идиотов, – Шабунин

В августе министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции. По его словам, это сверхважный шаг, который лишает Нацполицию расследовать экономические преступления, а потому давить на бизнес.

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем видеоблоге "Право на достоинство" отметил: "Мы еще тогда сказали, что Аваков врет".

К слову: Кабмин ликвидировал экономический департамент Нацполиции

Он пояснил, ликвидация этого департамента ни в коем случае не мешает Нацполиции расследовать экономические преступления и дальше "доить" бизнес. Более того, Национальная полиция обязана расследовать экономические преступления в рамках своей подследственности. Даже если бы Аваков этого не хотел.

Дело в том, что список преступлений, которые полиция обязана расследовать, определяется законом, а не громкими заявлениями Авакова. А поскольку закон изменен не был (такой проект даже не зарегистрирован) слова Авакова – ложь и манипуляция. В принципе ничего нового,

– пояснил Шабунин.

Также добавил: "Хочу показать вам, насколько сильно Аваков держит всех за идиотов, в частности, весь Кабинет Министров".

По его словам, в августе прозвучало заявление о ликвидации Департамента защиты экономики. А в сентябре этот же департамент официально отчитался об очередной волне национальных обысков.

Магия, правда? Департамент ликвидирован, а обыски он проводит,

– сказал антикоррупционер.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на достоинство":