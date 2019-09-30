Аваков хочет отвоевать Харьковщину у Зеленского – СМИ

Затянувшаяся пауза с назначением главы Харьковской областной государственной администрации может привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет подобрать своего человека в области и сделает ставку на людей Слюсарева-Авакова.

Об этом пишет издание "Главком". Напомним, после победы на президентских выборах Владимир Зеленский заменил практически всех глав ОГА, исключением стала Харьковская область. Юлия Светличная, назначенная еще Петром Порошенко в 2016 году, креатура бывшего главы Администрации Порошенко Игоря Райнина.

По данным издания, Светличная "с президентских выборов пытается протоптать дорожку к новой власти. И ей это бы даже практически удалось, если бы не два фактора".

"Один из них – попытка Игоря Райнина параллельно выстроить союз с Оппозиционной платформой Медведчука-Бойко, о чем стало известно сначала на Банковой, а потом и журналистам. В этом союзе и Светличной была отведена своя роль – стать главным конкурентом Геннадию Кернесу на местных выборах. – отмечают в Главкоме. – Второй фактор неназначения – тот факт, что накануне в Офисе президента узнали о заявлении в НАБУ, которое написал харьковский активист Сосницкий – человек Райнина и Светличной. Касалось оно действий Вадима Слюсарева, координатора от "Слуги народа" на харьковских округах, близкого человека одного из заместителей Офиса президента Сергея Трофимова".

Примечательно, что именно Слюсарева активно рассматривали на должность главы прифронтовой области, но после общественного резонанса и элементов его биографии с контрабандными делами и работой помощником народного депутата от "Партии регионов" Артема Пшонки (сына скандального генпрокурора Виктора Пшонки), президенту пришлось публично пообещать, что эта кандидатура не будет назначена.

"Но Слюсарева рано списывать со счетов, он активно лоббирует назначение людей из своего круга", – отмечают в Главкоме.

Как отмечают в Главкоме, в сохранении губернаторского кресла за Светличной был заинтересован в первую очередь глава МВД Арсен Аваков, он давно нашел общий язык с Райниным, но теперь, после очевидного фиаско, переключился на другого кандидата, который может устроить и группу Слюсарева.

"Сейчас Аваков активно продавливает адвоката "дела рюкзаков" с сомнительной репутацией – Алексея Кучера. Человека без политического опыта, больше известного как "решала" вопросов с определенной способностью договариваться с Фемидой. В поддержку кандидатуры Кучера выступают и другие люди Авакова, которые также имеют влияние в местной пропрезидентской силе. Среди заинтересованных лиц источники называют люстрированного в 2014 году без права 10 лет занимать государственные должности заместителя прокурора Харьковской области, а ныне советника министра МВД Дмитрия Кавуна и малоизвестного в нынешних политических кругах фактического владельца печально-известной Харьковской ювелирной фабрики Вилена Михайличенко", – отмечают в Главкоме.