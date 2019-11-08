Аваков, Коломойский, Луценко и Мхитарян: что известно о тайных визитах членов команды Зеленского

Журналисты программы "Схемы" рассказали о встречах, связанных с нынешней властью, которые могут иметь большое влияние на жизнь украинцев, но о которых публично неизвестно. Они – лишь небольшая часть происходящего за спиной у общества, зафиксированная за короткий период времени, да еще и с противодействием участников.

Прозрачность власти – залог доверия к руководству страны, а еще – один из коррупционных предохранителей. Ведь вместе с влиятельной должностью политик получает и возможность решать проблемы, оказывать содействие отдельным лицам или широким слоям населения. И часто эти интересы – частные и государственные – находятся в конфликте. Так на чью сторону станет политик?

Читайте также: О тайнах заседаниях "Слуги народа" и газовом контракте с Россией: Герус рассказал детали

Нередко такие договоренности происходят не просто без информирования общества, но и засекречено, законспирировано, во время теневых встреч представителей власти и крупного бизнеса. И единственный способ о них узнать – это наблюдать за жизнью в правительственных кварталах, возле офисов влиятельных лиц, а иногда и вблизи их жилищ.

Алексей Гончарук & Артур Мхитарян & Мика Фаталов: "А вам для чего это нужно знать?"

17 сентября 2019 года. Правительственный квартал. Журналисты "Схем" заметили, что в 10 вечера в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука, которого Рада за три недели до того назначила главой нового правительства, горит свет.



Журналисты заметили, что в кабинете Гончарука в Кабмине горел свет

А на парковке Кабмина ожидают машины премиум класса. Впоследствии съемочная группа увидела, как охрана подгоняет авто под выход из закрытой территории Кабинета министров. Оттуда выходит Артур Мхитарян – известный столичный застройщик – и сразу садится в авто.



Столичный застройщик Мхитарян вышел из Кабмина и сел в авто, но не свое

Правда, не в свое, а в машину, которой пользуется актер студии "Квартал 95" Мика Фаталов.



Мика Фаталов – актер студии "Квартал 95"

Ранее журналисты фиксировали Фаталова на этой машине на праздновании юбилея Григория Суркиса.

Через несколько минут Мхитарян покинул авто и встретил того самого актера студии "Квартал 95" Мику Фаталова, который тоже выходил из Кабмина. Мужчины некоторое время с кем-то общались на парковке Кабмина, а потом вместе покинули ее.



Мужчины некоторое время с кем-то общались на парковке Кабмина

"Мерседес", который удалился с правительственного паркинга вместе с кварталовцем и застройщиком, также зарегистрирован на женщину, которая является бенефициаром компании Мхитаряна.



"Мерседес", который двинулся вслед за Фаталовым и Мхитаряном, зарегистрирован на женщину, которая является бенефициаром компании застройщика

А уже через четыре минуты Кабмин покинул и кортеж премьер-министра Алексея Гончарука.



Через четыре минуты Кабмин покинул и кортеж премьер-министра Гончарука

Артур Мхитарян – известный столичный застройщик, чье имя также звучало в СМИ в связи со скандалом с СБУ. В 2018 году Мхитарян заявлял о давлении со стороны спецслужбы. Позже он опубликовал письмо от СБУ о том, что подтверждения фактов нарушения по строительству там не нашли.

"Схемы" обратились за комментариями к премьер-министру Гончаруку, кварталовцу Фаталову и застройщику Мхитаряну о цели позднего визита друга президента и столичного застройщика в Кабинет министров.

Мика Фаталов сначала долго допытывался, что под Кабмином делали сами журналисты, и всячески избегал ответа на вопрос.

Диалог Фаталова и журналистов:

– Вы там стояли, снимали. Вы там все видели. Ну, что?

– Нам нужен ответ, ваша позиция, по каким причинам вы посещали Кабинет министров. Больше ничего.

– А вам для чего это нужно знать?

– Потому что это – официальное учреждение высокого уровня…

– А вы что там делали?

– Мы – журналисты, выполняли свою профессиональные обязанности.

– Ну и я выполнял.

– ...по фиксированию общественно-важной информации, кто посещает Кабинет министров.

Впрочем, впоследствии он объяснил, что он был там с застройщиком Мхитаряном на встрече относительно форума, о котором, правда, не захотел говорить подробнее.

– Мы там по поводу форума общались. Меня просили, по поводу форума хотели поговорить. Там не было никаких секретных разговоров. Потому…

– Какое вы отношение имеете к этому форуму?

– Что я там делал, я вам ответил. А что я там дальше, какое отношение – это уже не ко мне. Будет этот форум, посмотрите. Вам все расскажут.

– То есть, для организации какого форума вы привозили Артура Мхитаряна…

– Нет, это не я его привозил, это у него была встреча, мы были просто вместе. По поводу форума хотели поговорить. В феврале будет какой-то форум... Они хотели пригласить человека…

– Премьер-министра?

– Я не могу вам сказать, кого именно. Там не только... Я в саму суть не вникал. Если честно.

– Или премьер-министра вы приглашали на форум, или кого-то другого из министров?

– Это уже момент второй. Сюрприз. Это же нельзя рассказывать.

Читайте также: Герус рассказал, существует ли война между Коломойским и Ахметовым

В то же время, Фаталов признал, что дружит с бизнесменом Мхитаряном, с которым он был в Кабмине.

– А господин Мхитарян – ваш товарищ?

– Ну, как товарищ. Мы занимаемся в зале у него. Дружим, да. А что?

– Вы просто на одной машине уехали из Кабмина. На вашей.

– Поехали назад, да, потому что мне нужно было забрать человека из аэропорта. Машина моя поехала в другую сторону. Там не только был я, поэтому…

– Я так понимаю, там еще были менеджеры компании Мхитаряна, верно?

– Да-да. Они по поводу форума хотели пообщаться. Я не совсем как бы политически эрудирован в этом плане, поэтому я не... Они просили поговорить, они поговорили.

– То есть, вас попросили как человека…

– Меня никто не просил. Есть такой форум, они хотели гостя пригласить туда. Как гостя на форум.

– Из Кабинета министров?

– Я не вел сами переговоры, если честно.

– Я правильно понимаю, что вы, как человек, приближенный к президенту, товарищ президента, использовали свое влияние для того, чтобы помочь Мхитаряну пригласить кого-то из представителей Кабинета министров на форум Мхитаряна?

– Абсолютно – нет.

– Тогда на каких основаниях вы там находились?

– Я же вам уже ответил.

Премьер-министр Алексей Гончарук и застройщик Артур Мхитарян комментариев на момент эфира не предоставили.

Тайный визит на Банковую

10 октября 2019 года. Банковая. Офис президента. Около четырех дня журналисты заметили во дворе возле его бокового заезда черный бронированный "Мерседес".



Журналисты заметили черный бронированный "Мерседес" во дворе возле бокового заезда в ОП

Через три часа авто по-прежнему продолжало ждать пассажира на том же месте. А потом двинулось и перекрыло выезд из Офиса президента.



Через три часа авто по-прежнему продолжало ждать пассажира на том же месте

Журналисты вышли из своего авто, чтобы зафиксировать пассажира – в то же время Mercedes подъехал к шлагбауму, впрочем, на режимную территорию пустили только охранника.



Mercedes подъехал к шлагбауму, однако, на режимную территорию пустили только охранника

"Схемы" зафиксировали на режимной территории неизвестного мужчину в костюме.



"Схемы" зафиксировали на режимной территории неизвестного мужчину в костюме

Ворота закрылись, а чуть позже снова открылись и впустили "Мерседес" на территорию.



Впоследствии ворота снова открылись и впустили "Мерседес" на территорию

Журналисты снова заметили мужчину в костюме. А уже через 10 минут территорию Офиса президента покинул тот самый "Мерседес" матового черного цвета – но уже с другими номерными знаками.



Тот самый Mercedes матового цвета покинул территорию ОП



Но уже с другими номерными знаками

И первые, и вторые номерные знаки закреплены за совсем другими автомобилями и имеют признаки номерных знаков прикрытия или оперативных номерных знаков. Потому и узнать, кто именно тайно посещал Офис президента – невозможно.

Арсен Аваков & Игорь Коломойский: "говорим о жизни"

24 июня 2019 года. Министерство внутренних дел. Около семи вечера автомобиль, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский, заехал в ведомства, возглавляемое Арсеном Аваковым.

Читайте также: Какую зарплату получили Зеленский и Богдан за октябрь



Автомобиль, которым пользуется Коломойский, заехал в Министерство внутренних дел Авакова

На территории ведомства авто находилось около трех часов. И только около десяти вечера выехало оттуда.



Только около десяти вечера авто выехало из МВД



На территории ведомства оно находилось около трех часов

"Схемы" поинтересовались у Игоря Коломойского, что он обсуждал с Арсеном Аваковым.

– Мы видим, что вы продолжаете встречаться с Арсеном Аваковым на территории Министерства внутренних дел.

– Периодически иногда приезжаю. Кажется, недели две назад был.

– А что вы обсуждаете? Это довольно длительные встречи.

– Так просто, о жизни. Мы же не пересекаемся ни в его служебной деятельности, ни в моем бизнес-процессе. Как старые друзья.

– Вы не влияете или влияете на какие-то назначения?

Читайте также: Зеленский назвал главную проблему новой Рады

– Да нет, ну для чего мне кого-то вообще назначать? Законопослушные граждане. Как мы можем влиять? Для чего оно нам нужно? Чтобы потом скандалы? Мы очень осторожны. Ну и опять же, кого бы вы на моем месте... В чем я был бы заинтересован, чтобы кого-то назначить?

– После смены власти переназначаются руководители в разных областях и городах, ведомства Арсена Борисовича.

– Ну, а мне для чего кого-то назначать? Я нигде не пересекаюсь, законов не нарушаю.

– Есть ли у вас какие-то обязательства перед господином Аваковым по результатам президентских выборов? Гарантировали ли вы ему сохранение должности?

– Нет-нет-нет. Вообще, даже намеков на похожие разговоры не было.

Комментарий относительно встречи на время выхода материала в эфир Арсен Аваков не предоставил. Арсен Аваков, похоже, не единственный член Кабинета министров, с кем встречается Игорь Коломойский.

Игорь Коломойский & Юрий Луценко: "Он был достойным генпрокурором"

31 августа 2019 года кортеж олигарха Коломойского заехал в коттеджный городок, где расположен особняк Юрия Луценко – как раз через день после того, как новая Верховная Рада отправила последнего в отставку с должности генпрокурора.



Кортеж Коломойского заехал в коттеджный городок, где расположен особняк Луценко

Вслед за кортежем в коттеджный городок заехал и бронированный "Мерседес".



Вслед за кортежем олигарха в коттеджный городок заехал и бронированный "Мерседес"

Благодаря аэросъемке журналисты зафиксировали, что машины Коломойского и "Мерседес" стояли именно возле загородного имения Луценко.



Машины Коломойского и "Мерседес" стояли именно возле загородного имения Луценко

Уже в полодиннадцатого съемочная группа заметила, что "Мерседес" выехал из ворот поместья Луценко – и через 40 минут заехал на территорию Кабинета министров Украины.

Примечательно, что новый состав Кабмина был утвержден Верховной Радой 9-го созыва за два дня до того. В то же время, кортеж олигарха Коломойского оставался возле дома еще около двух часов.

Читайте также: Герус рассказал о секретах единодушного голосования "Слуги народа"

"Схемы" поинтересовались у него, кто же был пассажиром машины, которая потом уехала из имения Луценко в Кабмин.

– Вопрос о вашем визите 31 августа к господину Луценко. Там на встрече дома у Луценко был еще третий кто-то, на ведомственной машине, которая из Кабинета министров. Кто это был? И что вас связывает с господином Луценко?

– Луценко уже уволился на тот момент. Так, поддержали его все-таки. Всегда, когда заканчиваешь работу на государство, всегда есть какой-то осадок грустный. Ничего особенного.

– А кто был третьим на той встрече?

– Ну, я помню, мы с Игорем Петровичем приехали.

– С Палицей.

– Да. Больше никого не было.

– Был кто-то третий, кто уехал первым. И поехал в Кабинет министров. Прямо на территорию, на ведомственном авто.

– Не знаю, не видел. Но он был с женщиной. Луценко был, его жена была. И мы были. Там четверо было, а не трое.

– Я понял. А обращался к вам господин Луценко относительно гарантий после того, как он потерял должность, чтобы его не преследовали или не расследовали какие-то его возможные злоупотребления властью?

– Конечно, нет. А какие у него? Я считаю, что у него не было... Он был достойным генпрокурором.

До официального получения полномочий Владимир Зеленский и его команда настаивали на том, что при их власти отношения между бизнесменами и чиновниками будут прозрачными и публичными. Этим журналистским расследованием "Схемы" доказывают, что премьер-министр, заместитель руководителя Офиса президента, первый помощник президента и министр внутренних дел продолжают играть с обществом в прятки.

И о большинстве из этих фактов общество так бы и не узнало, если бы не проведение журналистских расследований, нацеленных на фиксацию тайных встреч представителей власти с людьми, чьи интересы не всегда совпадают с интересами широкого круга граждан. В том числе – политики из прошлого.

Сергей Шефир & Игорь Коломойский: "Обсуждали вопрос "95 Квартала"

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир тайно посещал офис олигарха Игоря Коломойского в Киеве. Он объяснил, что ездил туда по делам "95 Квартала", так как является одним из владельцев компании.

Шефир выехал из офиса бизнесмена поздно вечером 28 октября. Он ездил туда на иномарке Toyota Camry с номерными знаками Государственного управления делами.

Читайте также: Зеленский окружил себя "кварталовцами": достаточно ли у них квалификации

Через час после того, как уехал Шефир, офисный центр покинул кортеж, которым пользуется сам Коломойский.

Шефир сначала утверждал, что встречался там не с олигархом, а с другим человеком. Однако, с кем именно, уточнить отказался. Он отметил, что был там по делам студии "Квартал 95", а не по вопросам деятельности президента Зеленского,

– рассказали журналисты.

Сам Шефир отметил, что является внештатным помощником Зеленского и остается работать в студии "Квартал 95".