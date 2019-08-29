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      Аваков на посту министра МВД: почему останется при новой власти и что ему помешает это сделать

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      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 канал

      Сегодня эксперты оценивают шансы Арсена Авакова остаться на посту министра внутренних дел как "50 на 50". В то же время специалисты подчеркивают, что в пропрезидентской "Слуге народа" хотели бы видеть главой МВД близкого к политической силе человека. Но Аваков делает и будет делать все, чтобы остаться.

      По словам политического аналитика Дмитрия Купыры, сейчас украинцы могут проявить четкий сигнал того, что не хотят видеть министром человека, который не способен продолжить реформирование подконтрольного ему министерства и обеспечить безопасность для граждан. Эксперт объясняет, что в Украине произошло много нападений и убийств активистов, но заказчиков не нашли до сих пор.

      Больше читайте здесь! Аваков может остаться на посту: почему украинцы протестуют и при каком условии этому не бывать

      Аваков, контролируя министерство, имеет большое влияние. И не потому, что имеет общественную поддержку или потому, что он – профессионал своего дела. А просто потому, что он фактически говорит: "Вот смотрите, я сейчас контролирую МВД и в моих руках находятся профессионально вооруженные люди. Поэтому я могу либо поддерживать порядок и вашу безопасность, либо я могу создать с этими людьми вам проблему",
      – заметил Купыра.

      В то же время эксперт подчеркивает, ситуация, когда министр может так вести себя с обществом и с политиками, которые сейчас получили мандат доверия, не является приемлемой.

      Он добавляет: если людей на акцию выйдет достаточно много и это усилит резонанс, тогда "Слуге народа" будет легче сказать, что "мы вроде и хотели, но ты сам видишь, что тебя не воспринимает общество и ты не сможешь работать, поэтому давай заменим". Однако, сейчас все похоже на то, что Аваков "дожимает" "Слугу народа", чтобы продолжить свою работу.

      По информации СМИ, сейчас президент Владимир Зеленский еще раздумывает на тем, оставлять ли Авакова на должности министра внутренних дел и даже рассматривает четыре кандидатуры людей, которые могут заменить опального чиновника. Как отметил гарант, он хочет видеть на этом посту новое лицо, но в то же время его интересуют и профессиональные качества министра.

      Аваков, міністра, МВС, міністерство внутрішніх справ, провали
      Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

      как разворачивались последние события вокруг арсена авакова:
       
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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Министерство внутренних дел Арсен Аваков Владимир Зеленский Слуга народа
      Источник: 24 канал
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