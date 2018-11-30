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      Аваков предлагает усилить меры безопасности в Одесской области

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      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / censor.net.ua

      Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает принять дополнительные меры безопасности в Одесской области в связи с еще несколькими инцидентами, которые там произошли.

      Аваков выдвинул предложение на совещании по обороноспособности 30 ноября, и Президент Петр Порошенко его поддержал.

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      Дополнительные меры безопасности будут введены из-за нападения на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, совершенное 28 ноября, и еще одну схватку на стройке, которая произошла в связи с застройкой на Гагаринском плато утром 30 ноября.

      По словам главы МВД, в Одессе произошел конфликт на одной из строительных площадок.

      Было задержано 17 человек. Предлагаю обсудить дополнительные меры по Одессе и усилить присутствие правоохранителей в регионе,
      – заявил Аваков.

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      В ответ на это Петр Порошенко сказал, что полностью поддерживает предложение министра и поручил срочно подготовить и внести предложения.

      В рамках принятия решений по режиму военного положения, в том числе и этого совещания, обязательно усилим наше присутствие в Одесской области для обеспечения по строке,
      – отметил Президент Петр Порошенко.

      Также Аваков отметил, что введение военного положения не коснется гражданских. Все делается для обеспечения безопасности граждан.

      Напомним, вечером 28 ноября, в Одессе на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко было совершено нападение. 30 неизвестных людей напали на Гриценко и его однопартийцев, забросав их яйцами и нанеся телесные повреждения. Сейчас 5 нападающих задержаны. В отношении еще 12 будут приняты процессуальные решения, однако какие именно – Аваков не уточнил.

      Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прокомментировал нападение, которое неизвестные совершили на него и его однопартийцев в Одессе. Политик также добавил, что "заказчика искать не надо, он известен".

      Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости Одессы Анатолий Гриценко Арсен Аваков
      Источник: 24 Канал
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