Аваков предлагает усилить меры безопасности в Одесской области

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает принять дополнительные меры безопасности в Одесской области в связи с еще несколькими инцидентами, которые там произошли.

Аваков выдвинул предложение на совещании по обороноспособности 30 ноября, и Президент Петр Порошенко его поддержал.

Читайте также: Нападение на Гриценко в Одессе: Аваков рассказал, сколько нападающих задержали

Дополнительные меры безопасности будут введены из-за нападения на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, совершенное 28 ноября, и еще одну схватку на стройке, которая произошла в связи с застройкой на Гагаринском плато утром 30 ноября.

По словам главы МВД, в Одессе произошел конфликт на одной из строительных площадок.

Было задержано 17 человек. Предлагаю обсудить дополнительные меры по Одессе и усилить присутствие правоохранителей в регионе,

– заявил Аваков.

Читайте также: В Одессе напали на Анатолия Гриценко: видео

В ответ на это Петр Порошенко сказал, что полностью поддерживает предложение министра и поручил срочно подготовить и внести предложения.

В рамках принятия решений по режиму военного положения, в том числе и этого совещания, обязательно усилим наше присутствие в Одесской области для обеспечения по строке,

– отметил Президент Петр Порошенко.

Также Аваков отметил, что введение военного положения не коснется гражданских. Все делается для обеспечения безопасности граждан.

Напомним, вечером 28 ноября, в Одессе на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко было совершено нападение. 30 неизвестных людей напали на Гриценко и его однопартийцев, забросав их яйцами и нанеся телесные повреждения. Сейчас 5 нападающих задержаны. В отношении еще 12 будут приняты процессуальные решения, однако какие именно – Аваков не уточнил.



Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прокомментировал нападение, которое неизвестные совершили на него и его однопартийцев в Одессе. Политик также добавил, что "заказчика искать не надо, он известен".