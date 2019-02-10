Аваков защищает полицию, которая задержала и избила участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заступился за правоохранителей, которые 9 февраля в Киеве задержали участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?". Задержание произошло на Подоле, где должна была провести встречу с избирателями кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Активисті планировали поинтересоваться у Тимошенко, когда она отстранит от должности главу Херсонского облсовета, члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Его активисты и отец убитой активистки Екатерины Гандзюк подозревают в причастности к организации нападения на нее.

Читайте также: В соцсетях "охотятся" на полицейских, которые избили активистов в Киеве

Без всяких объяснений и видимых причин этих активистов скрутили правоохранители, началась драка и участников акции забрали в райотдел полиции. Впоследствии правоохранители заявили, что в их служебном автомобиле задержанные выбросили зеленку, а еще у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

После этого в отделение полиции прибыла группа активистов, которая потребовала отпустить всех задержанных. В полиции говорят, что уже после того, как задержанных отпустили, под дверью отделения началась стычка и против правоохранителей применили газовые баллончики. В результате задержали около 40 человек, а 3 полицейских доставили в больницу.

Активисты говорят, что примерно десять из них окружили и задержали без всяких объяснений. По словам свидетелей происшествия, задержание были жестокими: спецназовцы вбежали в райотдел и начали всех бить.

Вечером возмущенные активисты прибыли к дому Авакова и требовали отпустить задержанных. Активисты также жгли файеры и запускали фейерверки, однако к протестующим так никто и не вышел. Впоследствии активистов таки отпустили.

Мне позвонил один товарищ. "Это", – говорит – "беспредел. Почему полиция выводит с митинга кандидата Х людей? Они же просто стоят и не нападают пока ни на кого". Возмущается. А то, что в карманах у "тех, кто просто стоят" – порученцев одного штаба против другого – финка (финский нож) и кастет с петардой, газ "Черемуха" и флаконы с зеленкой среди сбора тысячи людей – ничего ?,

– встал на защиту полиции Аваков.

По словам министра следует, что он считает акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" работой штаба какого-то из политиков.

"Штабы политиков! Ведь это вы, которые называют себя честными и прекрасными, посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги. (...) Это не политика и не избирательная компания – это бл*дство", – написал глава МВД .

Читайте также: Главу Херсонского облсовета Мангера исключили из "Батькивщины" из–за дела Гандзюк