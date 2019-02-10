13:36
10 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностальгия России за СССР. Цирк Путина
      Вєсті Кремля
      22:47, 9 февраля
      Вести. UA. Жир: Что скрывает Насиров. Лексика третьего тысячелетия
      Вєсті.UA
      19:32, 9 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, 9 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Аваков защищает полицию, которая задержала и избила участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк"

      15 Читати новину українською
      АВаков встал на защиту полиции, которая задержала и избила участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?
      АВаков встал на защиту полиции, которая задержала и избила участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк? / Коллаж 24 канала

      Министр внутренних дел Арсен Аваков заступился за правоохранителей, которые 9 февраля в Киеве задержали участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?". Задержание произошло на Подоле, где должна была провести встречу с избирателями кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

      Активисті планировали поинтересоваться у Тимошенко, когда она отстранит от должности главу Херсонского облсовета, члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Его активисты и отец убитой активистки Екатерины Гандзюк подозревают в причастности к организации нападения на нее.

      Читайте также: В соцсетях "охотятся" на полицейских, которые избили активистов в Киеве

      Без всяких объяснений и видимых причин этих активистов скрутили правоохранители, началась драка и участников акции забрали в райотдел полиции. Впоследствии правоохранители заявили, что в их служебном автомобиле задержанные выбросили зеленку, а еще у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

      После этого в отделение полиции прибыла группа активистов, которая потребовала отпустить всех задержанных. В полиции говорят, что уже после того, как задержанных отпустили, под дверью отделения началась стычка и против правоохранителей применили газовые баллончики. В результате задержали около 40 человек, а 3 полицейских доставили в больницу.

      Активисты говорят, что примерно десять из них окружили и задержали без всяких объяснений. По словам свидетелей происшествия, задержание были жестокими: спецназовцы вбежали в райотдел и начали всех бить.

      Вечером возмущенные активисты прибыли к дому Авакова и требовали отпустить задержанных. Активисты также жгли файеры и запускали фейерверки, однако к протестующим так никто и не вышел. Впоследствии активистов таки отпустили.

      Мне позвонил один товарищ. "Это", – говорит – "беспредел. Почему полиция выводит с митинга кандидата Х людей? Они же просто стоят и не нападают пока ни на кого". Возмущается. А то, что в карманах у "тех, кто просто стоят" – порученцев одного штаба против другого – финка (финский нож) и кастет с петардой, газ "Черемуха" и флаконы с зеленкой среди сбора тысячи людей – ничего ?,
      – встал на защиту полиции Аваков.

      По словам министра следует, что он считает акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" работой штаба какого-то из политиков.

      "Штабы политиков! Ведь это вы, которые называют себя честными и прекрасными, посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги. (...) Это не политика и не избирательная компания – это бл*дство", – написал глава МВД .

      Читайте также: Главу Херсонского облсовета Мангера исключили из "Батькивщины" из–за дела Гандзюк

       

       

      blog_ava
      "Заходят даже в подъезды": на севере России – нашествие белых медведей, они нападают на людей
      сегодня
      2726
      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Министерство внутренних дел Полиция столкновения Новости Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Непотрібно ховатися – треба йти захищати Україну"
      сегодня , 12:00 "Непотрібно ховатися – треба йти захищати Україну"
      Повернись живим 483
      Главные новости, 9 февраля: планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержанию активистов в Киеве
      сегодня , 09:02 Главные новости, 9 февраля: планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержанию активистов в Киеве
      725
      Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      сегодня , 08:40 Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      Злой Одессит 1970
      Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      9 февраля , 22:00 Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      Ольга Черненко 1438
      Обіцянки на вітер: 5 кроків, які підірвали довіру до антикорупційних органів
      9 февраля , 21:30 Обіцянки на вітер: 5 кроків, які підірвали довіру до антикорупційних органів
      Олександра Дрік 126
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Отпраздновали 111 день рождения Екатерины Билокур
       8 декабря 2011 , 09:35
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
       15 декабря 2018 , 10:02
      Звездные легионеры Карпат будут продавать билеты на матч против Зари
       8 августа 2018 , 20:42
      На столичном проспекте Победы установили светофоры
       20 сентября 2018 , 15:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук