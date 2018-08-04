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Авакову захотелось поставить приближенную частную фирму на охрану морских портов, – Лещенко

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Арсен Аваков
Арсен Аваков / narodna-pravda.ua

Более 150 человек, работающих в отряде охраны Одесского морского порта, собираются выбросить на улицу. А все потому, что министр внутренних дел Арсен Аваков решил заработать на государственных потоках Министерства инфраструктуры.

В этом убеждает нардеп Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Чесная политика".

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По словам политика, "Администрацию морских портов Украины" отдали в управление "Народному фронту". И если посмотреть на руководящий состав этого государственного предприятия, то можно увидеть людей из команды председателя фракции Максима Бурбака и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Так, среди заместителей латыша Вецкаганса есть знаковые люди. Это бывший помощник депутата Бурбака, а также двое директоров департаментов Министерства инфраструктуры во времена работы министром инфраструктуры Бурбака. При чем один из этих заместителей – Николай Полторацкий – является ставленником Рината Ахметова, который не скрывал своих симпатий к Яценюку и "Народному фронту".

А вот еще одним заместителем председателя "Администрации морских портов Украины" по вопросам безопасности Сергей Гронский, который работал в департаменте мониторинга у министра внутренних дел "фронтовика" Авакова.

Поэтому не удивительно, что "Народный фронт" решил по привычке подоить "Администрацию морских портов". Когда на кону миллионы государственных гривен, то можно закрыть глаза даже на прямую норму закона "О морских портах Украины". Там сказано, что охрана и контрольные функции на территории морских портов в пограничной полосе возложена на пограничников и отряды охраны морских портов в составе Службы Морской Безопасности. Но закон – это мелочи, если надо поставить своих людей на потоки,
– отметил Лещенко.

По данным нардепа, исполняющий обязанности председателя "Администрации морских портов Украины" Вецкаганс в конце прошлого года подписал приказ, предусматривающий полную замену государственной охраны портов на частную охранную фирму, которая не имеет никакого отношения к морской отрасли и контролю на приграничных территориях.

"В этом конкретном случае, о котором рассказали профсоюзы, речь идет о фарсе, разыгранном в интересах одного участника – компании "Альфа-Безопасность". В прошлом году эта структура зашла на охрану Николаевского порта. В результате – уволенные работники отсудили по 50-70 тысяч гривен. И за нанесенные государству убытки никто не понес наказания – коррупционная жатва в разгаре, надо успеть собрать кассу на следующие выборы", – добавил политик.

Видео полного выпуска "Честной политики" за 4 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Водный транспорт Новости политики Видеоблоги Коррупция Арсен Аваков Сергей Лещенко
Источник: 24 канал
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