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      "Авангард" за полгода существенно увеличил производство и экспорт украинских яиц

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      Агрохолдинг "Авангард"
      Агрохолдинг "Авангард"

      Агрохолдинг "Авангард" ("AVANGARDCO IPL"), крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе, за полугодие увеличил производство яиц на 44%, а экспорт – на 164%.

      "Авангард" ("AVANGARDCO IPL") сегодня опубликовал финансовые результаты своей деятельности за первые шесть месяцев 2019 года. Согласно основным финансовым показателям за 1 полугодие, консолидированная выручка составила US$84,8 млн. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 25%. При этом экспортная выручка " Авангарда" выросла на 57% и составила US$44,8 млн.

      Производство яиц агрохолдингом продолжает оставаться рекордным в Украине и продолжает расти – до 1 777 млн. шт, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показало его рост на 44%. Реализация яиц составила 1 585 млн. штук, что на 92% больше, чем в прошлом году.

      Между тем ситуация на мировых рынках в текущем году остается неблагоприятной для производителей. О снижении прибыли и росте убытков сообщают многие компании, занимающиеся производством яиц и продуктов из них. Как сообщила Наталья Василюк, Генеральный Директор AVANGARDCO IPL, мировой и украинский рынок яиц был перенасыщен предложением, что повлекло за собой обвал цены на яйца ниже себестоимости. "Средняя цена на яйца достигла своего минимума с 2017 года, что негативно отразилось на выручке Компании. Снижение цен на зерновые и масленичные культуры, а также горючее и смазочные материалы позволило снизить затраты на единицу продукции, но не смогло компенсировать падение цен на рынке. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, Компания продолжила наращивать экспортные продажи. В отчетном периоде мы увеличили валютную выручку на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US$44,8 млн. благодаря значительному росту экспорта яиц до 785 млн. штук. Доход от экспортных продаж достиг целевых 53% в консолидированной выручке Компании", - заявила Наталья Василюк.

      Компания ожидает, что рыночные условия во втором полугодии 2019 года, в целом, будут оставаться сложными, хотя и прогнозирует сезонный рост цен на яйца. Во втором полугодии 2019 года, Компания сосредоточится на трех ключевых направлениях развития: росте продаж, работе над долгосрочными отношениями с иностранными партнерами и сохранении высокого качества продукции.

      "Авангард" (AVANGARDCO IPL) является крупнейшим экспортером яиц и сухих яичных продуктов Украины и реализует продукцию в более чем 40 стран мира - в страны ЕС, на Ближний Восток, государства Африки, Азии и СНГ. По состоянию на конец 2018 года AVANGARDCO IPL занимает 30% промышленного рынка яиц и 66% рынка cухих яичных продуктов Украины. В Украине продукция "Авангарда" известна под торговой маркой "Квочка".
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Экспорт
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