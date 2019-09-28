00:06
29 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Аварии на дорогах: почему Украина никак не может избавиться от лидерства в смертности из-за ДТП

      43 Читати новину українською

      Опять случилась авария с участием маршрутки и грузовика, однако на этот раз на Черкасщине. Пострадали 11 человек, однако все остались живы. Это уже пятая подобная авария за неделю. Две из них привели к гибели двух десятков человек.

      Перевернутый посреди дороги микроавтобус, а рядом вдоль дороги стоит фура. Столкновение произошло утром на трассе Киев-Одесса возле Жашкова. Чудом все остались живы. Пассажиров и водителя маршрутки доставили в ближайшие больницы.

      Читайте также: Масштабное ДТП в Умани: в больнице скончался один из пострадавших

      "В больницу доставлены 11 человек, они госпитализированы. Сейчас проводятся соответствующие следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства", – рассказал представитель полиции Черкасской областиДмитрий Грищенко.

      А накануне на границе Киевщины и Черкащины грузовик столкнулся с автобусом "Автолюкс". В нем было 38 пассажиров. Четверо из которых – паломники, которые направлялись в Умань на празднование Рош Ха-Шана. Никто из них не пострадал, а вот водителя доставили в больницу.

      А в Днепре на перекрестке двух улиц автобус столкнулся с грузовиком. Водитель КРАЗа пытался прорваться на светофоре. В результате восемь пассажиров микроавтобуса госпитализировали.

      ДТП Дніпро
      Автобус столкнулся с грузовиком

      Травмы средней степени тяжести. Это скелетная травма, повреждения костного аппарата. И травмы головы, а именно сотрясение головного мозга,
      – пояснил заведующий приемным отделением Михаил Полежай.

      А в Житомире работники трамвайно-троллейбусного ДЕПО прощаются со своими коллегами, которые погибли в ДТП с бензовозом.

      ДТП в Житомирі
      ДТП с бензовозом

      "Эти люди, которых мы провожаем сегодня в последний путь, они действительно лучшие, они лучшие наши сотрудники", – сказала начальник планово-экономического отдела КП ЖТТУ Валентина Таможская.

      Работники депо и их родные возвращались с отдыха в Карпатах. Автобус остановился, чтобы починить колесо, часть людей вышли на улицу. Когда вдруг на скорости в автобус врезалась автоцистерна. В результате 9 погибших и еще 11 травмированных. Среди пострадавших водитель цистерны, из более чем тридцатилетним стажем и ни разу до этого не попадал в аварию.

      Я его увидел уже в последнюю минуту. Там уже не было маневров, машина обгоняла меня, я не мог обойти. Вот и все, доли секунды,
      – пояснил водитель бензовоза Анатолий.

      Водителя взяли под стражу на два месяца. Два месяца под стражей суд избрал и водителю и участнику смертельного ДТП в Одесской области. Также Украину шокировала страшная весть об аварии в Оводиопольском районе. Грузовик выехал на встречную полосу и протаранил переполненную маршрутку.

      42-летний Андрей в той маршрутке спешил к жене в роддом. Впрочем, увидеть своего малыша мужу не суждено. Он и еще восемь человек от столкновения погибли на месте аварии. В больницы Одессы доставили еще четырех человек.

      ДТП Одеса
      ДТП в Одесской области

      "Переломы позвоночника, грудной клетки, таза. Состояние стабильное. Стараемся и надеяться, что будут выздоравливать", – пояснила врач отделения интенсивной терапии Одесской областной больницы Татьяна Саенчук.

      Водитель бензовоза говорит, ехал с маленькой скоростью и на встречную полосу не выезжал. "Я помню, что спускался и смотрел на переднюю машину, чтобы дистанция была. И гуськом-гуськом спускался на маленькой скорости, притормаживая. И удар сразу. Все, что я помню", – вспомнил подозреваемый Александр Орловский.

      Сегодня 60 миллиардов гривен каждый год выделяются по дорожному фонду и должны идти на дороги. И 5% из этого фонда должны идти на увеличение безопасности дорог. Это касается разметки и отбойников. Эти 5% не попадают целевым образом, потому что "Укравтодор" не умеет этими деньгами распорядиться,
      – пояснил первый заместитель министра инфраструктуры (2014-2016 гг.) Владимир Шульмейстер.

      Однако проблема не только в отсутствии разметки или отбойников: 90% украинских путепроводов – сплошные ямы. Предыдущее правительство отремонтировало за три года 7000 километров дорог. Новый Кабмин – замахнулся на 24 тысяч за 5 лет. Для этого в бюджет на 2020 год заложили на 20 миллиадров больше, чем в прошлом году.

      Читайте также: Почему в Украине происходит так много ДТП: объяснение эксперта

      А еще проблема в самих машинах. В частности маршрутках, часто они переоборудованы из грузовых бусов. И это большой риск для жизни людей. И четвертая причина, по словам экспертов: люди, которые сидят за рулем. Часто водители игнорируют ограничения скорости. Но и пешеходы не без греха: они нередко переходят дорогу в неустановленном месте.

      blog_ava
      Я не считаю, что Крым забрали, – Олег Винник оскандалился ответом на вопрос, "чей Крым"
      28 сентября
      1382
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Житомира Новости Одессы Новости Черкасс Новости Днепра Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 28 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 28 сентября: взрыв в Сумах, отставка Волкера, курс гривны на последующие годы
      28 сентября , 22:03 Главные новости 28 сентября: взрыв в Сумах, отставка Волкера, курс гривны на последующие годы
      506
      Какие продукты в СССР были дефицитными, или совсем не существовали
      28 сентября , 22:00 Какие продукты в СССР были дефицитными, или совсем не существовали
      Максим Мирович 978
      Голобородько VS Зеленський: На чий бік має стати Україна у скандал у США
      28 сентября , 22:00 Голобородько VS Зеленський: На чий бік має стати Україна у скандал у США
      Антон Голобородько 103
      Выехать из Луганска – как выйти из тюрьмы
      28 сентября , 19:02 Выехать из Луганска – как выйти из тюрьмы
      Ольга Черненко 1347
      О Путине, возвращении Крыма и семье: Сенцов дал большое интервью
      28 сентября , 18:30 О Путине, возвращении Крыма и семье: Сенцов дал большое интервью
      208
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук