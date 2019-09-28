Аварии на дорогах: почему Украина никак не может избавиться от лидерства в смертности из-за ДТП

Опять случилась авария с участием маршрутки и грузовика, однако на этот раз на Черкасщине. Пострадали 11 человек, однако все остались живы. Это уже пятая подобная авария за неделю. Две из них привели к гибели двух десятков человек.

Перевернутый посреди дороги микроавтобус, а рядом вдоль дороги стоит фура. Столкновение произошло утром на трассе Киев-Одесса возле Жашкова. Чудом все остались живы. Пассажиров и водителя маршрутки доставили в ближайшие больницы.

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"В больницу доставлены 11 человек, они госпитализированы. Сейчас проводятся соответствующие следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства", – рассказал представитель полиции Черкасской областиДмитрий Грищенко.

А накануне на границе Киевщины и Черкащины грузовик столкнулся с автобусом "Автолюкс". В нем было 38 пассажиров. Четверо из которых – паломники, которые направлялись в Умань на празднование Рош Ха-Шана. Никто из них не пострадал, а вот водителя доставили в больницу.

А в Днепре на перекрестке двух улиц автобус столкнулся с грузовиком. Водитель КРАЗа пытался прорваться на светофоре. В результате восемь пассажиров микроавтобуса госпитализировали.



Автобус столкнулся с грузовиком

Травмы средней степени тяжести. Это скелетная травма, повреждения костного аппарата. И травмы головы, а именно сотрясение головного мозга,

– пояснил заведующий приемным отделением Михаил Полежай.

А в Житомире работники трамвайно-троллейбусного ДЕПО прощаются со своими коллегами, которые погибли в ДТП с бензовозом.



ДТП с бензовозом

"Эти люди, которых мы провожаем сегодня в последний путь, они действительно лучшие, они лучшие наши сотрудники", – сказала начальник планово-экономического отдела КП ЖТТУ Валентина Таможская.

Работники депо и их родные возвращались с отдыха в Карпатах. Автобус остановился, чтобы починить колесо, часть людей вышли на улицу. Когда вдруг на скорости в автобус врезалась автоцистерна. В результате 9 погибших и еще 11 травмированных. Среди пострадавших водитель цистерны, из более чем тридцатилетним стажем и ни разу до этого не попадал в аварию.

Я его увидел уже в последнюю минуту. Там уже не было маневров, машина обгоняла меня, я не мог обойти. Вот и все, доли секунды,

– пояснил водитель бензовоза Анатолий.

Водителя взяли под стражу на два месяца. Два месяца под стражей суд избрал и водителю и участнику смертельного ДТП в Одесской области. Также Украину шокировала страшная весть об аварии в Оводиопольском районе. Грузовик выехал на встречную полосу и протаранил переполненную маршрутку.

42-летний Андрей в той маршрутке спешил к жене в роддом. Впрочем, увидеть своего малыша мужу не суждено. Он и еще восемь человек от столкновения погибли на месте аварии. В больницы Одессы доставили еще четырех человек.



ДТП в Одесской области

"Переломы позвоночника, грудной клетки, таза. Состояние стабильное. Стараемся и надеяться, что будут выздоравливать", – пояснила врач отделения интенсивной терапии Одесской областной больницы Татьяна Саенчук.

Водитель бензовоза говорит, ехал с маленькой скоростью и на встречную полосу не выезжал. "Я помню, что спускался и смотрел на переднюю машину, чтобы дистанция была. И гуськом-гуськом спускался на маленькой скорости, притормаживая. И удар сразу. Все, что я помню", – вспомнил подозреваемый Александр Орловский.

Сегодня 60 миллиардов гривен каждый год выделяются по дорожному фонду и должны идти на дороги. И 5% из этого фонда должны идти на увеличение безопасности дорог. Это касается разметки и отбойников. Эти 5% не попадают целевым образом, потому что "Укравтодор" не умеет этими деньгами распорядиться,

– пояснил первый заместитель министра инфраструктуры (2014-2016 гг.) Владимир Шульмейстер.

Однако проблема не только в отсутствии разметки или отбойников: 90% украинских путепроводов – сплошные ямы. Предыдущее правительство отремонтировало за три года 7000 километров дорог. Новый Кабмин – замахнулся на 24 тысяч за 5 лет. Для этого в бюджет на 2020 год заложили на 20 миллиадров больше, чем в прошлом году.

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А еще проблема в самих машинах. В частности маршрутках, часто они переоборудованы из грузовых бусов. И это большой риск для жизни людей. И четвертая причина, по словам экспертов: люди, которые сидят за рулем. Часто водители игнорируют ограничения скорости. Но и пешеходы не без греха: они нередко переходят дорогу в неустановленном месте.