Вечером 4 апреля на перекрестке улицы Краснова и Адмиральского проспекта в Одессе столкнулись легковушка и автомобиль службы Uklon. Такси вылетело на тротуар и ударилось о столб.

В результате аварии пострадали по меньшей мере три человека. Впоследствии они все попали в больницу.

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Подробнее о происшествии

Это случилось на перекрестке, который является нерегулируемым. Там столкнулись автомобили Audi, а также Chevrolet с брендовыми надписями службы такси.



Автомобиль такси после удара в столб / Фото патрульной полиции Одесской области

После удара Chevrolet вынесло на тротуар, где он врезался в столб. Водитель и пассажирка автомобиля попали в больницу. 23-летнего водителя Audi также госпитализировали.

Перекресток, где столкнулись автомобили / Карта Google

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