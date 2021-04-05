Такси Uklon после столкновения отбросило в столб: авария с пострадавшими в Одессе – фото
Вечером 4 апреля на перекрестке улицы Краснова и Адмиральского проспекта в Одессе столкнулись легковушка и автомобиль службы Uklon. Такси вылетело на тротуар и ударилось о столб.
Источник:Патрульная полиция Одесской области
В результате аварии пострадали по меньшей мере три человека. Впоследствии они все попали в больницу.
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Подробнее о происшествии
Это случилось на перекрестке, который является нерегулируемым. Там столкнулись автомобили Audi, а также Chevrolet с брендовыми надписями службы такси.
Автомобиль такси после удара в столб / Фото патрульной полиции Одесской области
После удара Chevrolet вынесло на тротуар, где он врезался в столб. Водитель и пассажирка автомобиля попали в больницу. 23-летнего водителя Audi также госпитализировали.
Перекресток, где столкнулись автомобили / Карта Google
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