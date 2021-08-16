Сначала Toyota врезалась в грузовик МАЗ, который в этот момент ремонтировали. После этого другие легковушки начали врезаться как по эффекту домино.

Актуально В ДТП на Львовщине пострадали 6 человек: среди них двое детей – фото

Причину аварии устанавливают

Пострадавший ребенок получил рубленой рану надбровной дуги. Мальчик был пассажиром легковушки Toyota.

Инцидент произошел примерно в 14:30 на 358 километре трассы. После начала аварии в два автомобиля врезались другие:

Kia Cerato;

Škoda Octavia;

Volvo;

Citroën.

Информацию об этой аварии подтвердили журналистам в полиции Одесской области. Однако не сообщили, какова причина инцидента. Сейчас правоохранители ее устанавливают.

Другая авария с грузовиком

На трассе Одесса – Николаев 13 августа случилась авария легковушки и 2 грузовиков. Легковушку сжали с 2 сторон, поэтому она была сильно повреждена.

Ее капот сложился "гармошкой" и продавил лобовое стекло. Сзади стекло также было разбито. В этой аварии были пострадавшие, однако неизвестно, какие именно травмы они получили.