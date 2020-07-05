В Одессе на жилом массиве "Черемушки" легковой автомобиль "Славута" врезался в трамвай №10. От удара автомобиль сильно смяло, водителя легковушки уже госпитализировали.

Вероятнее всего, авария случилась из-за того, что водитель "Славуты" не предоставил преимущество в движении трамваю. Следовательно, трамвай врезалася в его правую сторону, передает "Думская".

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В результате удара "Славута" фактически превратилась в жестянку, она, как видно по фото, сильно смята.

Видео с места ДТП в Одессе:

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, движение трамваев на этом участке дороги остановлено.

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Водителя пришлось вырезать из машины / Фото УСИ

Спасатели на месте аварии / Фото УСИ

Легковушку смяло полностью / Фото "Думская"

Подробнее об аварии:

Она произошла около 10 утра.

"Славута" двигалась по улице Ицхака Рабина в направлении улицы Инглези.

Очевидцы отмечали, что автомобиль "летел" на скорости более 100 километров в час.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Он в тяжелом состоянии в больнице, из машины его вырезали спасатели.

Место аварии в Одессе на карте: