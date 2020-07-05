В Одессе трамвай полностью смял "Славуту": фото и видео страшной аварии 18+
В Одессе на жилом массиве "Черемушки" легковой автомобиль "Славута" врезался в трамвай №10. От удара автомобиль сильно смяло, водителя легковушки уже госпитализировали.
Вероятнее всего, авария случилась из-за того, что водитель "Славуты" не предоставил преимущество в движении трамваю. Следовательно, трамвай врезалася в его правую сторону, передает "Думская".
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В результате удара "Славута" фактически превратилась в жестянку, она, как видно по фото, сильно смята.
Видео с места ДТП в Одессе:
Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, движение трамваев на этом участке дороги остановлено.
Осторожно! Фото 18+
Водителя пришлось вырезать из машины / Фото УСИ
Спасатели на месте аварии / Фото УСИ
Легковушку смяло полностью / Фото "Думская"
Подробнее об аварии:
- Она произошла около 10 утра.
- "Славута" двигалась по улице Ицхака Рабина в направлении улицы Инглези.
- Очевидцы отмечали, что автомобиль "летел" на скорости более 100 километров в час.
- В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.
- Он в тяжелом состоянии в больнице, из машины его вырезали спасатели.
Место аварии в Одессе на карте: