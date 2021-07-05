Авария на электростанции в Молдове: почти 100 населенных пунктов Одесской области без света
Источник:ДТЭК "Одесские электросети"
В Одесской области 5 июля почти 100 населенных пунктов оказались без света. Произошло это из-за аварийного отключения линии Молдавской государственной районной электрической станции.
В компании отметили, что аварийное отключение в Молдове произошло в 13:38. Эта электростанция питает подстанции "Раздольная" и "Кучурганы" в Одессской области.
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Почти 100 населенных пунктов обесточены
Из-за аварии 96 населенных пунктов в Раздельнянском и Одесском районах остались без света, еще в 47 пунктах зафиксировали частичные отключения.
Восстановление электроснабжения станет возможным после устранения неисправностей на оборудовании Молдавской государственной районной электрической станции,
– заверили в ДТЭК.
По состоянию на 18: 00 свет удалось вернуть в 114 населенных пунктов Одесской области. Пока остаются обесточенными еще 29 населенных пунктов, которые питаются от:
- подстанции Кучурганы;
- подстанции Болгарка;
- подстанции Елизаветовка.
Молдавский Кишинев накрыли сильные ливни
В столице Молдовы Кишиневе 5 июля бушевала непогода. Ливни, которые накрыли город утром, затопили улицы, превратив их в реки.
- Это существенно осложнило движение автомобилей и общественного транспорта.
- В некоторых районах уровень воды достиг высоты пешеходной части тротуара.
Улицы Кишинева затопило: смотрите видео