Авария на электростанции в Молдове: почти 100 населенных пунктов Одесской области без света

В Одесской области 5 июля почти 100 населенных пунктов оказались без света. Произошло это из-за аварийного отключения линии Молдавской государственной районной электрической станции.

В компании отметили, что аварийное отключение в Молдове произошло в 13:38. Эта электростанция питает подстанции "Раздольная" и "Кучурганы" в Одессской области.

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Почти 100 населенных пунктов обесточены

Из-за аварии 96 населенных пунктов в Раздельнянском и Одесском районах остались без света, еще в 47 пунктах зафиксировали частичные отключения.

Восстановление электроснабжения станет возможным после устранения неисправностей на оборудовании Молдавской государственной районной электрической станции,

– заверили в ДТЭК.

По состоянию на 18: 00 свет удалось вернуть в 114 населенных пунктов Одесской области. Пока остаются обесточенными еще 29 населенных пунктов, которые питаются от:

подстанции Кучурганы;

подстанции Болгарка;

подстанции Елизаветовка.

Молдавский Кишинев накрыли сильные ливни

В столице Молдовы Кишиневе 5 июля бушевала непогода. Ливни, которые накрыли город утром, затопили улицы, превратив их в реки.

Это существенно осложнило движение автомобилей и общественного транспорта.

В некоторых районах уровень воды достиг высоты пешеходной части тротуара.

Улицы Кишинева затопило: смотрите видео