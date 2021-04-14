На Люстдорфской дороге в Киевском районе Одессы произошла смертельная авария. Вследствие того, что водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и разбился. Пострадали все его пассажиры. Полиция рассказала новые детали об этом ДТП.

На 3 станции Люстдорфской дороги Ford съехал с дороги во двор и врезался в дерево. Это случилось примерно в полночь 13 апреля.

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Что случилось с пассажирами

В автомобиле на момент аварии было 5 человек. Из них 4 сильно травмированы и их сразу забрала скорая помощь.



Перевернутый в результате аварии автомобиль / Фото Нацполиции

Еще один человек погиб на месте. Правоохранители устанавливают личности всех пострадавших в трагедии.



Следователи работают на месте ДТП / Фото Нацполиции

После аварии там начали работать следователи, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Пока еще неизвестно, какова версия следствия относительно причин аварии.

Что было известно ранее

Автомобиль перевернулся несколько раз на большой скорости, влетел во двор дома 88б. Чтобы установить его модель, полиции пришлось пробивать номера государственной регистрации по базе.

В телеграм-канале "Одесса INFO" писали, что автомобиль загорелся, когда очевидцы пытались достать из него пострадавших. Свидетели рассказали, что пассажиры пострадавшего авто были пьяными.

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