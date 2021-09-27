Авария с мусоровозом в Днепре забрала вторую жизнь: умерла 18-летняя девушка

В Днепре умерла уже вторая жертва ДТП с мусоровозом и Mitsubishi Еvolution. Утром 27 сентября не стало 18-летней девушки Анны.

По словам врачей, травмы потерпевшей были несовместимы с жизнью. Жертва автокататстрофы так и не пришла в себя после аварии. В момент удара она сидела на заднем сидении.

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За две жизни продолжают бороться

Председатель профсоюзов автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий рассказал, что двое молодых людей, которые разбились с погибшими девушками об мусоровоз, остаются в больнице. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

Так, 20-летний видеограф Артем сейчас находится в коме первой степени. Его восстановление займет длительное время, поскольку травма мозга довольно серьезная. Впрочем, врачи пока не спешат с прогнозами. По их словам, первые семь – десять дней после такой травмы являются критическими. Неравнодушные горожане уже организовали сбор финансовой помощи для семьи пострадавшего парня.

Что же касается его товарища, который и управлял Mitsubishi Еvolution в момент столкновения с грузовиком, то он – из довольно обеспеченной семьи.

Кадры последних секунд жизни

В сети появилось видео с моментом аварии, которая унесла жизни двух молодых девушек. Кадры снял регистратор другого автомобиля. На них видно, как легковушка начала разгоняться и на закругленном участке дороги вылетела на встречную полосу.

Вероятно, это произошло из-за мокрого асфальта. В конце концов на полной скорости машина влетела правым боком в мусоровоз. На записи слышно громкий рев двигателя Mitsubishi Еvolution, а также видно, как легковушка на бешеной скорости обгоняет другую машину.

Смотрите момент столкновения легковушки с мусоровозом в Днепре / Смотрите видео Vgorode

Людей из искореженного автомобиля пришлось деблокировать спецсредствами / Смотрите видео ГСЧС

Людей из автомобиля пришлось вырезать