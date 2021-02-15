Авария в парке развлечений Китае: рухнула высокая карусель с десятками людей – видео
В одном из парков аттракционов в провинции Хунань в Китае 13 февраля произошел авария – сломалась карусель прямо во время движения. По меньшей мере 16 человек получили травмы.
Источник:"Сіньхуа"
Все пострадавшие госпитализированы, трое человек находятся в тяжелом состоянии. Что стало причиной поломки – выясняет следствие.
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Что известно об аварии в парке развлечений в Китае
- Инцидент произошел 13 февраля в уезде Шаоян (провинция Хунань на юго-востоке Китая).
- В работе аттракциона цепной карусели произошел сбой, карусель упала, многие люди вылетели из люлек.
- Пострадавших насчитали не менее 16, 3 из них – в тяжелом состоянии. Чудом никто не погиб.
- После инцидента парк развлечений закрыли, ведется расследование причин падения карусели.
На кадрах с места события, опубликованных в соцсетях очевидцами, видно, что люди на карусели в момент ее падения находились довольно высоко над землей.
Авария на аттракционе в Китае: видео очевидцев из соцсетей
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