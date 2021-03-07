Авария в Польше: оба водителя были трезвыми и не принимали наркотиков
В польской прокуратуре рассказали некоторые подробности об аварии возле Кашице, в которой погибли 5 украинцев. Например, что за несколько секунд до трагедии скорость автобуса упала вдвое.
Источник:RMF24
Также озвучили новую информацию о водителях автобуса Познань – Херсон. В частности, о подозрениях относительно алкогольного или наркотического опьянения.
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Непонятные детали в аварии
Правоохранители Польши сообщили, что получили тахограф автобуса (это устройство, которое автоматически записывает скорости, расстояния, а также определенные активности водителей). По его данным, буквально за несколько секунд до аварии водитель автобуса резко начал снижать скорость.
- По трассе автобус двигался примерно 96 – 97 километров в час.
- А за 4 секунды до ДТП – уже 45 километров в час.
Водители были трезвыми
Сейчас уже четко известно, что оба водителя пострадавшего автобуса были трезвыми. Мужчинам сделали анализ крови и на наличие наркотиков и других токсинов, и тесты ничего противоправного не показали.
Авария возле Кашице в Польше / Фото PAP
Коротко о смертельном ДТП возле Кашице
- Ночью 6 марта во Польше съехал в кювет и перевернулся автобус с украинцами. 5 человек погибли. Всего в автобусе ехали 57 человек. Транспорт рейсовый, люди друг друга не знали, что усложнило идентификацию погибших и травмированных.
- По данным украинского Министерства иностранных дел, 24 украинца уже поехали домой, но еще 26 находятся в Польше в больницах. Они обеспечены необходимым медицинским и даже психологическим уходом.
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