В польской прокуратуре рассказали некоторые подробности об аварии возле Кашице, в которой погибли 5 украинцев. Например, что за несколько секунд до трагедии скорость автобуса упала вдвое.

Также озвучили новую информацию о водителях автобуса Познань – Херсон. В частности, о подозрениях относительно алкогольного или наркотического опьянения.

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Непонятные детали в аварии

Правоохранители Польши сообщили, что получили тахограф автобуса (это устройство, которое автоматически записывает скорости, расстояния, а также определенные активности водителей). По его данным, буквально за несколько секунд до аварии водитель автобуса резко начал снижать скорость.

По трассе автобус двигался примерно 96 – 97 километров в час.

А за 4 секунды до ДТП – уже 45 километров в час.

Водители были трезвыми

Сейчас уже четко известно, что оба водителя пострадавшего автобуса были трезвыми. Мужчинам сделали анализ крови и на наличие наркотиков и других токсинов , и тесты ничего противоправного не показали.

Сейчас предварительной официальной версией причины трагедии остается такая: водитель не справился с управлением . Почему так произошло – следствие будет пытаться выяснить.



Авария возле Кашице в Польше / Фото PAP

Коротко о смертельном ДТП возле Кашице

Ночью 6 марта во Польше съехал в кювет и перевернулся автобус с украинцами. 5 человек погибли. Всего в автобусе ехали 57 человек. Транспорт рейсовый, люди друг друга не знали, что усложнило идентификацию погибших и травмированных.

По данным украинского Министерства иностранных дел, 24 украинца уже поехали домой, но еще 26 находятся в Польше в больницах. Они обеспечены необходимым медицинским и даже психологическим уходом.

Заметим, в 2018 году в августе в Польше случалась похожая трагедия. Экскурсионный автобус со Львова разбился возле Перемышля (водитель на серпантине не вписался в поворот, и транспорт слетел с 30-метрового склона). 3 человек тогда погибли, а еще 50 получили травмы.