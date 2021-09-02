Прокуратура подозревает его в служебной халатности. Из-за нее танкер Delfi сел на мель у одесского пляжа "Дельфин".
К теме Точка в деле: суд оставил танкер Delfi в собственности государства
Какая версия следствия
Как говорится в сообщении Офиса генпрокурора, экс-капитан со 2 по 22 ноября 2019 года не принял необходимых мер. А также – достаточно не оценил угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.
Из-за халатности капитана, по версии следствия, танкер сорвался с якоря. После этого он начал дрейфовать и сел на мель близ пляжа.
Размер ущерба
В ведомстве отметили, что размер причиненного ущерба ГП "Администрация морских портов Украины" составляет более 7 миллионов гривен. Такая сумма – за период проведения аварийно-спасательных работ, в частности ликвидации аварии.
Коротко о судьбе танкера
- Затонувший танкер Delfi в мае 2021 года передали государству, поскольку компания вовремя не смогла ликвидировать последствия аварии.
- Компания владельца затонувшего танкера Delfi окончательно проиграла апелляцию в июле 2021 года.
- Напомним, что танкер затонул возле Одессы в ноябре 2019 года. Несколько раз из него в море вытекали нефтепродукты.
- Известно, что убытки от загрязнения окружающей среды составили более 16 тысяч долларов.