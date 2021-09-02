Авария танкера Delfi в Одессе: экс-капитану порта "Южный" сообщили о подозрении

По делу о катастрофе танкера Delfi в Одессе появился еще один подозреваемый. Следователи вручили подозрение бывшему капитану порта "Южный".

Прокуратура подозревает его в служебной халатности. Из-за нее танкер Delfi сел на мель у одесского пляжа "Дельфин".

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Какая версия следствия

Как говорится в сообщении Офиса генпрокурора, экс-капитан со 2 по 22 ноября 2019 года не принял необходимых мер. А также – достаточно не оценил угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.

Из-за халатности капитана, по версии следствия, танкер сорвался с якоря. После этого он начал дрейфовать и сел на мель близ пляжа.

Размер ущерба

В ведомстве отметили, что размер причиненного ущерба ГП "Администрация морских портов Украины" составляет более 7 миллионов гривен. Такая сумма – за период проведения аварийно-спасательных работ, в частности ликвидации аварии.

Коротко о судьбе танкера