Одесская Госэкоинспекция подсчитала убытки от аварии нефтяного танкера Delfi. Предварительно, их размер составляет более 15 тысяч долларов (это почти полмиллиона гривен).

Какой ущерб нанесла авария танкера Delfi

По предварительным расчетам, ориентировочный размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера Delfi вблизи Одессы составляет 15 204,73 доллара (почти 410,2 тысячи гривен). Об этом одесская Госэкоинспекция сообщила в ответе на запрос "Громадського".

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По словам представителей ведомства, вынести претензии – то есть документ, подтверждающий сумму убытков – можно будет только после:

получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию;

удаления нефтепродуктов их акватории Черного моря.

Окончательный расчет будет возможным только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции по объемам нефтепродуктов, которые были на судне до осуществления загрязнения и оставшиеся после завершения операции по подъему судна,

– отметили в одесской экоинспекции.

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Ответ одесской Госэкоинспекции по убыткам от аварии танкера Delfi / Скриншот документа предоставило "Громадське"

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