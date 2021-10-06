Авария танкера Delfi: пограничники опровергли версию прокуратуры

Госпогранслужба Украины 5 октября не согласилась с заключением следователей по делу аварии танкера Delfi. Днем ранее прокуратура сообщила о подозрении командиру пограничного корабля.

Мужчину обвинили в халатности, которая якобы привела к этому инциденту. Однако в Морской охране отметили, что их служащий делал все, что было в его силах.

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Пересечения границы не было

На сайте Госпогранслужбы написали, что командир корабля принимал все возможные меры в соответствии с предоставленными ему полномочиями. Танкер находился на территории Украины под флагом Молдовы пользуясь свободой судоходства. Поэтому, по нормам международного права, пересечения границы фактически не было.

При этом в ведомстве отметили, что следили за Delfi. Когда СБУ предоставила Морской охране данные о возможной причастности к преступлению, судно сразу осмотрели. Там действительно выявили ряд нарушений в документации и исправности транспорта.

Информировали уполномоченных

Однако пограничники отмечают, что нарушения пограничного законодательства не обнаружили, поэтому они не могли ничего сделать. Об этом немедленно проинформировали органы, которые имели полномочия заняться танкером.

Кому предоставили информацию:

Экологической инспекции;

Фискальной службе;

Администрации морских портов;

Службе морского и речного транспорта;

СБУ и Нацполиции.

Совещание ничего не решило

Впоследствии в порту "Южный" состоялось совещание всех упомянутых структур. Решение совещания было зафиксировано протоколом, однако конкретных действий по буксировке судна и постановки его в ближайший порт не определили. Поэтому никаких поручений Морской охране не поступало.

В момент, когда командир судна Delfi подал сигнал бедствия, корабль Морской охраны был рядом. Пограничники сразу приготовились спасти экипаж до прибытия буксиров и катера поисково-спасательной службы.

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