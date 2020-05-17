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Авария на трассе Киев – Харьков: автомобиль полностью разбит, водитель и пассажир чудом выжили

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ДТП на трассе Киев - Харьков 17 мая 2020: есть пострадавшие
Масштабна аварія на трасі Київ – Харків / Фейсбук Патрульної поліції Київської області

На трассе Киев – Харьков 17 мая случилось серьезное ДТП. Водитель, вероятно, заснул за рулем и въехал в металлический отбойник. К счастью, и водителю, и его пассажиру удалось выжить, их госпитализировали.

Останнім часом патрульні часто фіксують випадки ДТП, які трапляються через сон за кермом, повідомили у фейсбуці Патрульної поліції Києва.

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Де та як трапилася аварія

Один з таких випадків трапився 17 травня в Яготинському районі.

Вранці на 114-му кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський 18-річний водій авто "Таврія", рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув за кермом,
– йдеться у повідомленні.

масштабна аварія на трасі київ харків
Серйозна ДТП на трасі Київ – Харків – авто повністю розтрощило / Фейсбук Патрульної поліції Київщини

Що відомо про пошкодження авто та постраждалих

У результаті чоловік наїхав на металевий відбійник. Від удару автомобіль повністю розтрощило. На щастя, водій та пасажир автівки народилися у сорочці. Вони живі, їх госпіталізували.

Водій та пасажир дивом вижили
Водій та пасажир дивом вижили / Фейсбук Патрульної поліції Київщини

На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Полиция Постраждалі Аварии и ДТП Новости Киева Новости Украины
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