Из-за аварии на водопроводе в Киеве частично перекрыто движение транспорта / Иллюстративное фото

В столице, на проспекте Академика Королева, произошла авария на водопроводе. Из-за прорыва трубы перекрыто движение в сторону улицы Семьи Сосниных.