Авария на водопроводе в Киеве: перекрыто движение транспорта по проспекту Академика Королева
В столице, на проспекте Академика Королева, произошла авария на водопроводе. Из-за прорыва трубы перекрыто движение в сторону улицы Семьи Сосниных.
Как сообщает пресс-служба Киевавтодор, на проспекте случилась авария на водопроводе диаметром 600 миллиметров.
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В Киевавтодор указали, как объехать ремонтную зону. Поэтому это сделать можно таким путем:
- проспект Академика Королева – улица Пшеничная – улица Семьи Сосниных – проспект Леся Курбаса.
Известно, что работники "Киевводоканала" начали ликвидировать последствия прорыва. Полное окончание ремонта коммуникаций запланировано к 9 утра 15 июня.
Со временем на поврежденном участке начнут восстанавливать асфальтное покрытие.