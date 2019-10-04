15:24
4 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров любит расслабиться в снегу. Фотограф Путина
      Вєсті Кремля
      21:58, 3 октября
      Вести.UA: Красноречие Тищенко с журналистами. Украинцы разъярены на Зеленского
      Вєсті.UA
      19:55, 3 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА

      Авария Ан-12 под Львовом: впечатляющие видео спасательной операции (18+)

      416 Читати новину українською
      Под Львовом разбился грузовой самолет Ан-12
      Под Львовом разбился грузовой самолет Ан-12 / Фото из открытых источников

      Под Львовом упал грузовой самолет Ан-12, на борту которого находились 7 членов экипажа и одно сопровождающее лицо. В результате катастрофы погибли 5 человек. Еще двое пострадавших доставили в восьмую клиническую больницу города Львова.

      ГСЧС опубликовала видео впечатляющей спасательной операции, в ходе которой удалось достать из обломков пострадавших и тела погибших в результате трагедии.

       Подробно: Под Львовом упал грузовой военный самолет: есть погибшие – детали и фото

      На опубликованных кадрах видно, как спасатели сначала искали обломки самолета. Впоследствии благодаря усилиям львовских спасателей удалось деблокировать пострадавших.

      Что известно о падении самолета под Львовом?
      Около 7 утра в пятницу, 4 октября, аэропорт "Львов" сообщил об исчезновении с радаров самолета рейса Виго – Стамбул, который летел на дозаправку. Впоследствии, когда начались поиски пропавшего судна, одному из членов экипажа удалось связаться с аэропортом. Он сообщил об аварийной посадке.

      Из 8 человек, находившихся на борту судна, 5 человек погибли, еще трое – отделались многочисленным травмами. Все трое пострадавших были прооперированы.

      Падение Ан-12 под Львовом: смотрите видео спасательной операции (18+)

       

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 18 человек, еще одна смерть расследуется
      сегодня
      5565
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП ГСЧС Авария самолета под Львовом Новости Львова Постраждалі
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      сегодня , 12:00 Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      Петро Охотін 512
      Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      сегодня , 12:00 Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      Павло Казарін 289
      Как не потерять свое животное: практические советы специалистов
      сегодня , 11:45 Как не потерять свое животное: практические советы специалистов
      Євгенія Мазур 135
      Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      сегодня , 08:40 Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      Ярослав Гришин 428
      "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео
      сегодня , 08:13 "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео
      Ігор Саджениця 507
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук