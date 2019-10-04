Авария Ан-12 под Львовом: впечатляющие видео спасательной операции (18+)

Под Львовом упал грузовой самолет Ан-12, на борту которого находились 7 членов экипажа и одно сопровождающее лицо. В результате катастрофы погибли 5 человек. Еще двое пострадавших доставили в восьмую клиническую больницу города Львова.

ГСЧС опубликовала видео впечатляющей спасательной операции, в ходе которой удалось достать из обломков пострадавших и тела погибших в результате трагедии.

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На опубликованных кадрах видно, как спасатели сначала искали обломки самолета. Впоследствии благодаря усилиям львовских спасателей удалось деблокировать пострадавших.

Что известно о падении самолета под Львовом?

Около 7 утра в пятницу, 4 октября, аэропорт "Львов" сообщил об исчезновении с радаров самолета рейса Виго – Стамбул, который летел на дозаправку. Впоследствии, когда начались поиски пропавшего судна, одному из членов экипажа удалось связаться с аэропортом. Он сообщил об аварийной посадке.



Из 8 человек, находившихся на борту судна, 5 человек погибли, еще трое – отделались многочисленным травмами. Все трое пострадавших были прооперированы.

Падение Ан-12 под Львовом: смотрите видео спасательной операции (18+)