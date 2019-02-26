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      Авария фрегата ВМС Норвегии: спасатели пытаются поднять на поверхность 134-метровое судно

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      Авария фрегата НАТО
      Авария фрегата НАТО / apnews.com

      В Норвегии начали поднимать фрегат местных военно-морских сил Helge Ingstad, который затонул в результате аварии с нефтяным танкером Sola TS в ноябре 2018 года. К сложной операции привлекли два огромных крана, которые должны поднять 134-метровое судно на поверхность.

      Сотрудник компании, которая проводит спасательную операцию, Андрес Пенна предполагает, что весь процесс подъема фрегата может занять до шести дней, пишет AP.

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      Спасатели планируют поднять фрегат на баржу и таким образом доставить на военно-морскую базу. Там должны оценить нанесенный ущерб.

      Во время аварии на борту фрегата Helge Ingstad находилось 137 человек. Судно потеряло управление и начало дрейфовать к берегу. Всех удалось эвакуировать. В результате инцидента никто не пострадал.

      Причины аварии до сих пор устанавливают.

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      Теги: Норвегия Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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