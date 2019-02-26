Авария фрегата ВМС Норвегии: спасатели пытаются поднять на поверхность 134-метровое судно

В Норвегии начали поднимать фрегат местных военно-морских сил Helge Ingstad, который затонул в результате аварии с нефтяным танкером Sola TS в ноябре 2018 года. К сложной операции привлекли два огромных крана, которые должны поднять 134-метровое судно на поверхность.

Сотрудник компании, которая проводит спасательную операцию, Андрес Пенна предполагает, что весь процесс подъема фрегата может занять до шести дней, пишет AP.

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Спасатели планируют поднять фрегат на баржу и таким образом доставить на военно-морскую базу. Там должны оценить нанесенный ущерб.

Во время аварии на борту фрегата Helge Ingstad находилось 137 человек. Судно потеряло управление и начало дрейфовать к берегу. Всех удалось эвакуировать. В результате инцидента никто не пострадал.

Причины аварии до сих пор устанавливают.