Авария катера на озере в штате Миссури: количество жертв возросло до 17 человек

Количество людей, погибших в результате аварии туристического катера на озере в американском штате Миссури возросло до 17 человек.

Об этом сообщила AFP.

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Напомним, что судно перевернулось из-за сильного шторма, который поднялся на водоеме. Трагедия произошла на популярном среди туристов озере Тейбл Рок. По данным полиции 31 отдыхающий отправился на экскурсию по водоему на так называемой "утиной лодке".

Отмечается, что Количество погибших возросло до 17 после того, как 20 июля дайверы нашли тела последних пассажиров судна, которые считались пропавшими без вести. Кроме того, шесть человек сейчас находятся в больнице.

Что такое "Утиная лодка"?

Это специализированное судно для транспортировки десанта, которое использовалось армией США в ходе Второй Мировой войны. Впоследствии такие лодки использовались для эвакуации людей, что стали жертвами наводнений. Значительное распространение лодки получили в качестве экскурсионного транспорта. Лодки оборудованы колесами и могут передвигаться по суше.



