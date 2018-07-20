01:21
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
24°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Авария катера на озере в штате Миссури: количество жертв возросло до 17 человек

21 Читати новину українською
Еще шестеро человек госпитализированы
Еще шестеро человек госпитализированы / Фото из открытых источников

Количество людей, погибших в результате аварии туристического катера на озере в американском штате Миссури возросло до 17 человек.

Об этом сообщила AFP.

Читайте также:  В Киеве в результате ДТП погибла семья

Напомним, что судно перевернулось из-за сильного шторма, который поднялся на водоеме. Трагедия произошла на популярном среди туристов озере Тейбл Рок. По данным полиции 31 отдыхающий отправился на экскурсию по водоему на так называемой "утиной лодке".

Отмечается, что Количество погибших возросло до 17 после того, как 20 июля дайверы нашли тела последних пассажиров судна, которые считались пропавшими без вести. Кроме того, шесть человек сейчас находятся в больнице.

Что такое "Утиная лодка"?
Это специализированное судно для транспортировки десанта, которое использовалось армией США в ходе Второй Мировой войны. Впоследствии такие лодки использовались для эвакуации людей, что стали жертвами наводнений. Значительное распространение лодки получили в качестве экскурсионного транспорта. Лодки оборудованы колесами и могут передвигаться по суше.

duck boat, качиний човен,

 

Теги: Водный транспорт Жертвы Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 20 июля: ужасные ДТП, идея Путина о референдуме, скандал с главой МВД Италии
20 июля, 22:40 Главные новости 20 июля: ужасные ДТП, идея Путина о референдуме, скандал с главой МВД Италии
262
Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
20 июля, 22:01 Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
Блог Медіа 691
Как мир перемывает кости Дональду Трампу
20 июля, 21:01 Как мир перемывает кости Дональду Трампу
Іван Яковина 141
Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
20 июля, 19:00 Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
Роман Маселко 54
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
20 июля, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 114
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
12-летний мальчик создает невероятные татуировки: фото
 5 августа 2017 , 02:17
Фийон обвинил Ле Пен в жестокости и попросил отдать голоса за Макрона
24 апреля 2017 , 09:35
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук