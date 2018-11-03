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      Авария на газопроводе произошла в России: красноречивые фото и видео адской ситуации

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      В Рязанской области РФ в результате аварии загорелся газопровод
      В Рязанской области РФ в результате аварии загорелся газопровод / "62 Инфо"

      Вечером 3 ноября в Рязанской области России произошел прорыв магистрального газопровода, вследствие чего начался пожар.

      Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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      Аварія, газогін, Рязанська область, Газпром, аварія, надзвичайна ситуація
      В Рязанской области в результате прорыва на газопроводе произошел пожар

      Как рассказал собеседник ресурса, авария на газопроводе произошла в селе Унгор Путятинского района. По его словам, в результате инцидента пострадавших и жертв нет.

      В Рязанской области России на газопроводе произошел пожар: смотрите видео

      В то же время в Главном управлении МЧС по Рязанской области подтвердили эту информацию и отметили, что угрозы населенным пунктам нет.

      Аварія, газогін, Рязанська область, Газпром, аварія, надзвичайна ситуація
      На месте пожара на газопроводе работают чрезвычайники

      "Задвижки на газопроводе перекрыты, идет плановое выгорание газа в трубах. После специальной службы начнут ремонт на месте прорыва. Пока работают 24 человека, задействовано 10 единиц техники. На месте пожара произошло возгорание травы, оно ликвидировано, огонь не коснулся леса, который располагается рядом", – отметили в пресс-службе ведомства.

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      Видео пожара на магистральном газопроводе в России

       

      Кроме того, мчс добавили, что пожар не повлиял на газоснабжение жилых домов и предприятий региона.

      Аварія, газогін, Рязанська область, Газпром, аварія, надзвичайна ситуація
      В МЧС РФ говорят, что угрозы населенным пунктам нет

      К слову, этот магистральный газопровод принадлежит компании "Газпром трансгаз Москва".

      Аварія, газогін, Рязанська область, Газпром, аварія, надзвичайна ситуація
      Газопровод принадлежит компании "Газпром трансгаз Москва"

      Тем временем, пользователи сети начали выкладывать фото и видео с места чрезвычайной ситуации.

       

      Напомним, 1 ноября на Ровенщине загорелся дизельный поезд "Удрицк-Сарны-Здолбунов", который перевозил пассажиров. На момент возгорания люди находились в вагоне междугороднего поезда, однако они вовремя успели выйти из него.

      Теги: Новости России Газпром Чрезвычайное происшествие Катастрофа Пожар
      Источник: 24 Канал
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