Авария на одесской трассе: у автоцистерны могло треснуть колесо – версия соцсетей

У автоцистерны, столкнувшейся с переполненной маршруткой на одесской трассе, могло треснуть колесо. Это обусловило то, что грузовик вылетел на встречную полосу.

Такую версию сейчас активно распространяют пользователи соцсетей. Так, в Telegram-канале "Курс Одесса" обнародовали переписку с сыном одного из одесских маршрутчиков. Тот настаивает на именно такой версии событий.

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Не было там никакой обочины и всего остального. Следователь установил, что у водителя грузовика лопнуло колесо и его бросило на встречную полосу. Эта информация – от водителей 52-го маршрута, которую они получили от следователя, который был на месте аварии,

– пишет он.

Мужчина добавляет: маршрутчики отзываются о погибшем водителе маршрутки исключительно хорошо. Говорят, что парень был очень вежливым и адекватным, никому не грубил и не превышал скорость.



Вот, что пишут о ДТП на одесской трассе и ее причинах

Работал он на разных маршрутах. В злополучный день подменял другого водителя. На этом маршруте ездил только второй день.

Что известно о смертельной ДТП под Одессой?Смертельное столкновение маршрутки и грузовика с цистерной, который, вероятно, перевозил смазку, произошло около 14 часов в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское. 9 человек погибли на месте и еще 4 пострадали. Полиция еще устанавливает все детали инцидента, предварительно – виновником ДТП считают водителя автоцистерны. Его уже задержали.



По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело – "статья о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть нескольких лиц".