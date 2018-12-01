Авария поезда в России: на военной технике заметили признаки, как в той, что воюет на Донбассе

В военной технике, которую перевозил поезд, что перевернулся в Омской области России, были закрашены бортовые номера и тактические знаки, как и в той российской техники, что участвует в боевых действиях на Донбассе.

На это обратил внимание и сообщил в Facebook обозреватель группы "Информационное сопротивление", военно-политический эксперт Александр Коваленко, известный как блогер "Злой Одессит".

24 канал сообщал, что в Омской области России сошел с рельсов поезд, в результате чего перекинулись десятки грузовых вагонов с военной техникой, включая цистерны с мазутом.

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В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Facebook иронично заметил, что авария российского военного эшелона могла быть диверсией воинов Вейшнории. Это виртуальное государство, согласно легенде учений "Запад-2017", которое было условным противником Союза России и Беларуси.

Офицер ВСУ пошутил, что воины Вейшнории были представлены к "государственным наградам" за то, что парализовали одну из транспортных артерий и нанесли значительные финансовые потери Министерству обороны РФ.