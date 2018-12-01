16:10
1 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      22:02, 30 ноября
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, 30 ноября
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Авария поезда в России: на военной технике заметили признаки, как в той, что воюет на Донбассе

      789 Читати новину українською
      Авария военного эшелона в Омской области России
      Авария военного эшелона в Омской области России / Фото из социальных сетей

      В военной технике, которую перевозил поезд, что перевернулся в Омской области России, были закрашены бортовые номера и тактические знаки, как и в той российской техники, что участвует в боевых действиях на Донбассе.

      На это обратил внимание и сообщил в Facebook обозреватель группы "Информационное сопротивление", военно-политический эксперт Александр Коваленко, известный как блогер "Злой Одессит".

      24 канал сообщал, что в Омской области России сошел с рельсов поезд, в результате чего перекинулись десятки грузовых вагонов с военной техникой, включая цистерны с мазутом.

      Читайте также: Россия стянула к границе с Украиной 80 тысяч военных, – советник главы МВД

      В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Facebook иронично заметил, что авария российского военного эшелона могла быть диверсией воинов Вейшнории. Это виртуальное государство, согласно легенде учений "Запад-2017", которое было условным противником Союза России и Беларуси.

      Офицер ВСУ пошутил, что воины Вейшнории были представлены к "государственным наградам" за то, что парализовали одну из транспортных артерий и нанесли значительные финансовые потери Министерству обороны РФ.

       

      Теги: Новости Украины железная дорога Аварии и ДТП Война на Донбассе Новости России
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие
      сегодня , 16:01 "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие
      Блог Медіа 341
      Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      сегодня , 15:00 Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      Дмитро Гнап 98
      Гвоздик – Стивенсон: анонс Чемпионского поединка
      сегодня , 14:31 Гвоздик – Стивенсон: анонс Чемпионского поединка
      Ігор Саджениця 116
      Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      сегодня , 13:00 Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      Віталій Дейнега 70
      Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      сегодня , 12:00 Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      Ukrainer 711
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В торговом центре в Кемерово снова вспыхнул пожар
       26 марта , 12:03
      В Белом доме сообщили о максимальной изоляции России в новейшей истории
       28 июня 2016 , 01:40 6
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук