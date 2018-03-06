Авария с кортежем Порошенко: сын рассказал о состоянии пострадавшего отца

Пострадавший в аварии с кортежем президента Петра Порошенко 87-летний Василий Андреевич сейчас ничего не помнит о ДТП.

Об этом рассказал сын пострадавшего, сообщает ТСН.

По словам сына, у пострадавшего тяжелый перелом голени левой ноги, и он нуждается в операции.

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При этом врачи подозревают, что мужчина еще и получил инфаркт. Если это подтвердится, то операцию сразу сделать не удастся. При этом сын пострадавшего отмечает, что несмотря на возраст и обстоятельства аварии, его отец держится очень хорошо.

"Боевой, боевой у нас дед", – сказал сын.

Он также рассказал, что из Администрации Президента пока никто с ними не контактировал. Правда в общей суматохе могли не ответить на все входящие звонки.

В больнице говорят, что сейчас обследуют пациента и делать любые прогнозы пока рано.

Напомним, 6 марта в Киеве автомобиль президентского кортежа сбил пожилого мужчину. Иномарка, совершившая ДТП, осталась на месте происшествия.