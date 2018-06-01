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Авария с кортежем в Киеве: мать водителя подтвердила, что он работает в сопровождении Порошенко

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Мама полицейского, который на спецавтомобиле сбил несовершеннолетнего мальчика, подтвердила, что он работает в сопровождении кортежа Порошенко
Мама полицейского, который на спецавтомобиле сбил несовершеннолетнего мальчика, подтвердила, что он работает в сопровождении кортежа Порошенко / ТСН

Мать полицейского, который на спецавтомобиле в Киеве сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего велосипедиста, рассказала, что ее сын на протяжении двух лет обеспечивал сопровождение президентского кортежа.

Женщина подтвердила это в комментарии "ТСН".

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Я не могу от всего этого, мне очень трудно. Два года он работает там, в президентском кортеже,
– отметила она.

Журналисты направили запрос в Администрацию Президента для дополнительных разъяснений, однако ответа пока не последовало.

Напомним, что 31 мая в Киеве на пешеходном переходе авто сбило 13-летнего велосипедиста. Очевидцы сообщали, что это был якобы автомобиль из кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Парня забрали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

В Администрации Президента Украины заверили, что машина, которая сбила ребенка в Киеве, не принадлежала к кортежу главы государства.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежит полиции, и оно выполняло спецзадания. Водитель сдал тест, который не выявил в его крови алкоголя. Правоохранители открыли дело по факту ДТП.


 

Теги: Новости Украины Новости Киева ДТП с кортежем в Киеве Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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