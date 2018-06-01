Авария с кортежем в Киеве: мать водителя подтвердила, что он работает в сопровождении Порошенко
Мать полицейского, который на спецавтомобиле в Киеве сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего велосипедиста, рассказала, что ее сын на протяжении двух лет обеспечивал сопровождение президентского кортежа.
Женщина подтвердила это в комментарии "ТСН".
Читайте также: Авария с кортежем в Киеве: медики рассказали о состоянии сбитого ребенка
Я не могу от всего этого, мне очень трудно. Два года он работает там, в президентском кортеже,
– отметила она.
Журналисты направили запрос в Администрацию Президента для дополнительных разъяснений, однако ответа пока не последовало.
Напомним, что 31 мая в Киеве на пешеходном переходе авто сбило 13-летнего велосипедиста. Очевидцы сообщали, что это был якобы автомобиль из кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Парня забрали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги.
В Администрации Президента Украины заверили, что машина, которая сбила ребенка в Киеве, не принадлежала к кортежу главы государства.
Позже стало известно, что автомобиль принадлежит полиции, и оно выполняло спецзадания. Водитель сдал тест, который не выявил в его крови алкоголя. Правоохранители открыли дело по факту ДТП.