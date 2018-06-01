Авария с кортежем в Киеве: медики рассказали о состоянии сбитого ребенка
В киевском Охматдите дважды прооперировали 13-летнего велосипедиста, которого вечером 31 мая на улице Григоренко сбил автомобиль полиции, ехавший в составе кортежа. Сейчас ребенок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Об этом сообщил корреспондент 24 канала.
Отметим, по состоянию на 8:00 пятницы было известно, что сбитому мальчику продолжают делать операцию. У него многочисленные переломы и черепно-мозговая травма.
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"Медики стабилизировали состояние 13-летнего мальчика, которого вчера вечером сбил автомобиль полицейских на столичных Позняках", – говорится в сообщении.
Корреспондент отметил, что мальчика оперировали почти всю ночь.
Состояние парня было нестабильно тяжелым: много травм конечностей, ушиб легких, ушиб печени, закрытая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. Ребенка удалось стабилизировать в реанимации, его отправили в операционную для коррекции полученных травм. Работали примерно 6 часов, и сегодня утром мальчика перевели в отделение реанимации,
– сказал заместитель главного врача Юрий Довбня.
Напомним, что 31 мая в Киеве на пешеходном переходе авто сбило 13-летнего велосипедиста. Очевидцы сообщали, что это был якобы автомобиль из кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Парня забрали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги.
В Администрации Президента Украины заверили, что авто, которое сбило ребенка в Киеве, не принадлежало к кортежу главы государства.
Позже стало известно, что автомобиль принадлежит полиции, и он выполнял спецзадание. Водитель сдал тест, который не выявил в его крови алкоголя. Правоохранители открыли дело по факту ДТП.
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