13:11
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Авария с кортежем в Киеве: медики рассказали о состоянии сбитого ребенка

447 Читати новину українською

В киевском Охматдите дважды прооперировали 13-летнего велосипедиста, которого вечером 31 мая на улице Григоренко сбил автомобиль полиции, ехавший в составе кортежа. Сейчас ребенок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщил корреспондент 24 канала.

Отметим, по состоянию на 8:00 пятницы было известно, что сбитому мальчику продолжают делать операцию. У него многочисленные переломы и черепно-мозговая травма.

Читайте также: ДТП с кортежем Порошенко и ребенком в Киеве: фото первых минут после аварии

"Медики стабилизировали состояние 13-летнего мальчика, которого вчера вечером сбил автомобиль полицейских на столичных Позняках", – говорится в сообщении.

Корреспондент отметил, что мальчика оперировали почти всю ночь.

Состояние парня было нестабильно тяжелым: много травм конечностей, ушиб легких, ушиб печени, закрытая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. Ребенка удалось стабилизировать в реанимации, его отправили в операционную для коррекции полученных травм. Работали примерно 6 часов, и сегодня утром мальчика перевели в отделение реанимации,
– сказал заместитель главного врача Юрий Довбня.

Напомним, что 31 мая в Киеве на пешеходном переходе авто сбило 13-летнего велосипедиста. Очевидцы сообщали, что это был якобы автомобиль из кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Парня забрали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

В Администрации Президента Украины заверили, что авто, которое сбило ребенка в Киеве, не принадлежало к кортежу главы государства.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежит полиции, и он выполнял спецзадание. Водитель сдал тест, который не выявил в его крови алкоголя. Правоохранители открыли дело по факту ДТП.

Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Дети Полиция Несовершеннолетние ДТП с кортежем в Киеве
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
31 мая, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
748
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук