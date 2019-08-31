Авария с микроавтобусом произошла на Днепропетровщине: 13 пострадавших

ДТП произошло утром 31 августа в Петриковском районе Днепропетровской области на Елизаветовском шоссе. В результате столкновения микроавтобуса Mercedes и грузовика DAF пострадали 12 пассажиров автобуса и водитель.

На место ДТП сразу отправились спасатели из пожарной части, сообщила пресс-служба ГСЧС. К слову: Нардеп от "Евросолидарности" Михаил Бондарь попал в тяжелое ДТП на Житомирщине: детали Спасателям удалось вытащить водителя микроавтобуса с помощью гидравлического инструмента. Впоследствии мужчину забрала "скорая". А 12 пассажиров микроавтобуса забрали в городскую больницу. Они находятся на обследовании. Для помощи пострадавшим привлекли 5 спасателей и 1 служебный автомобиль.

Фото с места столкновения микроавтобуса и грузовика / Фото пресс-службы ГСЧС

Место ДТП / Фото ГСЧС