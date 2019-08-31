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      Авария с микроавтобусом произошла на Днепропетровщине: 13 пострадавших

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      ДТП на Днепропетровщине
      ДТП на Днепропетровщине / Укринформ

      ДТП произошло утром 31 августа в Петриковском районе Днепропетровской области на Елизаветовском шоссе. В результате столкновения микроавтобуса Mercedes и грузовика DAF пострадали 12 пассажиров автобуса и водитель.

      На место ДТП сразу отправились спасатели из пожарной части, сообщила пресс-служба ГСЧС.

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      Спасателям удалось вытащить водителя микроавтобуса с помощью гидравлического инструмента. Впоследствии мужчину забрала "скорая". А 12 пассажиров микроавтобуса забрали в городскую больницу. Они находятся на обследовании.

      Для помощи пострадавшим привлекли 5 спасателей и 1 служебный автомобиль.


      Фото с места столкновения микроавтобуса и грузовика / Фото пресс-службы ГСЧС


      Место ДТП / Фото ГСЧС

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      Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Новости Днепра Постраждалі ГСЧС
      Источник: 24 канал
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