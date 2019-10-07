Авария самолета Ан-12 под Львовом: авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты

Государственная авиационная служба Украины запретила полеты авиакомпании "Украина Аэроальянс". Соответствующее решение приняли после аварийной посадки самолета Ан-12 возле Львова, тогда погибло 5 человек.

Приказ выдали 4 октября на основании решения Комиссии по вопросам соответствующей сертификации.

Коротко: Падение грузового самолета Ан-12 под Львовом: все, что известно

Действие сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина Аэроальянс" прекратили с 5 октября.

Что известно о катастрофе самолета Ан-12 под Львовом?

4 октября между Львовом и Сокольниками совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12. Он направлялся из испанского Виго в турецкий Стамбул и планировал дозаправиться во Львове. Однако недалеко от аэропорта "Львов" самолет исчез с радаров и совершил аварийную посадку. Авиасудно получило сильные повреждения, погибли 5 членов экипажа, еще 3 – в больнице (всех трех прооперировали) Следствие рассматривает 2 версии причин катастрофы: кончилось топливо и ошибка пилота.

Кто погиб в аварии Ан-12: список

► Командир самолета Виталий Степаненко.

► Помощник командира Игорь Маевский.

► Штурман Юрий Кузьменко.

► Бортовой техник Игорь Завадюк.

► Радиооператор Владимир Кириленко.

Что известно о других пострадавших – по ссылке.

Падение самолета Ан-12 под Львовом: все, что известно – смотрите видео 24 канала