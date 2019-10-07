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      Авария самолета Ан-12 под Львовом: авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты

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      Авария самолета Ан-12 под Львовом
      Авария самолета Ан-12 под Львовом / dsns.gov.ua

      Государственная авиационная служба Украины запретила полеты авиакомпании "Украина Аэроальянс". Соответствующее решение приняли после аварийной посадки самолета Ан-12 возле Львова, тогда погибло 5 человек.

      Приказ выдали 4 октября на основании решения Комиссии по вопросам соответствующей сертификации.

       Коротко: Падение грузового самолета Ан-12 под Львовом: все, что известно

      Действие сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина Аэроальянс" прекратили с 5 октября.

      Что известно о катастрофе самолета Ан-12 под Львовом?

      4 октября между Львовом и Сокольниками совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12. Он направлялся из испанского Виго в турецкий Стамбул и планировал дозаправиться во Львове. Однако недалеко от аэропорта "Львов" самолет исчез с радаров и совершил аварийную посадку. Авиасудно получило сильные повреждения, погибли 5 членов экипажа, еще 3 – в больнице (всех трех прооперировали) Следствие рассматривает 2 версии причин катастрофы: кончилось топливо и ошибка пилота.

      Кто погиб в аварии Ан-12: список

      ► Командир самолета Виталий Степаненко.
      ► Помощник командира Игорь Маевский.
      ► Штурман Юрий Кузьменко.
      ► Бортовой техник Игорь Завадюк.
      ► Радиооператор Владимир Кириленко.

      Что известно о других пострадавших – по ссылке.

      Падение самолета Ан-12 под Львовом: все, что известно – смотрите видео 24 канала

       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Постраждалі ГСЧС авиация Аварии и ДТП Транспорт Новости Львова Авария самолета под Львовом
      Источник: 24 канал
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