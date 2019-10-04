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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ

      Авария самолета Ан-12 под Львовом: что известно о состоянии пострадавших

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      Во время аварийной посадки самолета под Львовом пострадали два человека
      Во время аварийной посадки самолета под Львовом пострадали два человека

      Во время аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом погибли пять человек, еще двое получили ранения. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.

      Главный врач коммунальной восьмой городской клинической больницы Львова Василий Обаранець в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал, что пострадавшие находятся в отделении неотложных медицинской помощи.

       Важно: Под Львовом упал грузовой военный самолет: есть погибшие – детали и фото

      Мы имеем двух тяжелых пациентов. Они в операционной, ими занимаются врачи,
      – сказал Обаранець.

      Сейчас врачи определяют точный диагноз пострадавших. Ими занимаются хирурги, травматологи, нейрохирурги и анестезиолог. Они находятся в сознании.

      Предварительно, они в травматическом шоке, точно есть переломы. Не исключено, что есть еще и черепно-мозговая травма,
      – добавил он.

      Главный врач также добавил, что оба пострадавших в авиакатастрофе говорят по-русски.

      Новость дополняется ...

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      Теги: Новости Украины
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