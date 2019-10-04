Авария самолета Ан-12 под Львовом: что известно о состоянии пострадавших
Во время аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом погибли пять человек, еще двое получили ранения. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Главный врач коммунальной восьмой городской клинической больницы Львова Василий Обаранець в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал, что пострадавшие находятся в отделении неотложных медицинской помощи.
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Мы имеем двух тяжелых пациентов. Они в операционной, ими занимаются врачи,
– сказал Обаранець.
Сейчас врачи определяют точный диагноз пострадавших. Ими занимаются хирурги, травматологи, нейрохирурги и анестезиолог. Они находятся в сознании.
Предварительно, они в травматическом шоке, точно есть переломы. Не исключено, что есть еще и черепно-мозговая травма,
– добавил он.
Главный врач также добавил, что оба пострадавших в авиакатастрофе говорят по-русски.
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