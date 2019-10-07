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      Авария самолета Ан-12 под Львовом: полиция назвала основные версии авиакатастрофы

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      Полиция назвала основные версии авиакатастрофы Ан-12 под Львовом
      Полиция назвала основные версии авиакатастрофы Ан-12 под Львовом / lv.npu.gov.ua

      Правоохранители рассматривают основные 4 версии причин авиакатастрофы самолета Ан-12 под Львовом. 4 октября он совершил аварийную посадку между Львовом и Сокольниками, тогда погибли 5 человек.

      Самолет перед аварийной посадкой не менял траекторию движения и шел четко по маршруту на посадку, сообщили в пресс-службе полиции. Экипаж не подавал аварийных сигналов.

      Коротко: Падение грузового самолета Ан-12 подо Львовом: все, что известно

      В настоящее время полиция отрабатывает основные 4 версии причин авиакатастрофы:

      • ошибка пилота;
      • ошибка командно-диспетчерского пункта;
      • техническая неисправность самолета;
      • неблагоприятные метеоусловия.

      Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. Кроме того, в производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины того, что произошло.

      Как только позволит состояние здоровья, мы опросим членов экипажа,
      – отметил полковник полиции Андрей Кумечко.

      СМИ сообщали, что грузовой самолет Ан-12, разбившийся подо Львовом, мог перевозить контрабандный товар, поскольку в 2014 году борт попадал в скандал, связанный с контрабандой.

      Правоохранитель опроверг эту информацию.

      Это был плановый рейс – самолет направлялся из Испании в Турцию через город Львов и перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям "Рено",
      – сказал он.

      Что известно о катастрофе самолета Ан-12 подо Львовом?

      4 октября между Львовом и Сокольниками совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12. Он направлялся из испанского Виго к турецкому Стамбулу и планировал дозаправиться во Львове. Однако недалеко от аэропорта "Львов" самолет исчез с радаров и совершил аварийную посадку. Авиасудно претерпело существенных повреждений, погибли 5 членов экипажа, еще 3 – в больнице (всех трех прооперировали).

      Кто погиб в аварии Ан-12: список

      ► Командир самолета Виталий Степаненко.
      ► Помощник командира Игорь Маевский.
      ► Штурман Юрий Кузьменко.
      ► Бортовой техник Игорь Завадюк.
      ► Радиооператор Владимир Кириленко.

      Что известно о других пострадавших – по ссылке.

      Падение самолета Ан-12 под Львовом: все, что известно – смотрите видео 24 канала

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Полиция Катастрофа авиация Аварии и ДТП Жертвы Новости Львова Авария самолета под Львовом
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