Авария самолета Ан-12 под Львовом: полиция назвала основные версии авиакатастрофы

Правоохранители рассматривают основные 4 версии причин авиакатастрофы самолета Ан-12 под Львовом. 4 октября он совершил аварийную посадку между Львовом и Сокольниками, тогда погибли 5 человек.

Самолет перед аварийной посадкой не менял траекторию движения и шел четко по маршруту на посадку, сообщили в пресс-службе полиции. Экипаж не подавал аварийных сигналов.

Коротко: Падение грузового самолета Ан-12 подо Львовом: все, что известно

В настоящее время полиция отрабатывает основные 4 версии причин авиакатастрофы:

ошибка пилота;

ошибка командно-диспетчерского пункта;

техническая неисправность самолета;

неблагоприятные метеоусловия.

Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. Кроме того, в производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины того, что произошло.

Как только позволит состояние здоровья, мы опросим членов экипажа,

– отметил полковник полиции Андрей Кумечко.

СМИ сообщали, что грузовой самолет Ан-12, разбившийся подо Львовом, мог перевозить контрабандный товар, поскольку в 2014 году борт попадал в скандал, связанный с контрабандой.

Правоохранитель опроверг эту информацию.

Это был плановый рейс – самолет направлялся из Испании в Турцию через город Львов и перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям "Рено",

– сказал он.

Что известно о катастрофе самолета Ан-12 подо Львовом?

4 октября между Львовом и Сокольниками совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12. Он направлялся из испанского Виго к турецкому Стамбулу и планировал дозаправиться во Львове. Однако недалеко от аэропорта "Львов" самолет исчез с радаров и совершил аварийную посадку. Авиасудно претерпело существенных повреждений, погибли 5 членов экипажа, еще 3 – в больнице (всех трех прооперировали).

Кто погиб в аварии Ан-12: список

► Командир самолета Виталий Степаненко.

► Помощник командира Игорь Маевский.

► Штурман Юрий Кузьменко.

► Бортовой техник Игорь Завадюк.

► Радиооператор Владимир Кириленко.

Что известно о других пострадавших – по ссылке.

Падение самолета Ан-12 под Львовом: все, что известно – смотрите видео 24 канала