10:22
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ ОЛЕГ СЕНЦОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ ОЛЕГ СЕНЦОВ

      Авария самолета Boeing 737 в Индонезии: в море нашли обломки и личные вещи пассажиров

      209 Читати новину українською
      Boeing 737 потерпел крушение в Индонезии
      Boeing 737 потерпел крушение в Индонезии / Twitter

      Пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября.

      Лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта.

      Смотрите также: Самолет задымился во время взлета в аэропорту Одессы: обнародованы подробности инцидента

      Власти Индонезии подтвердили, что самолет упал в море у западного побережья острова Ява. Сразу было начата поисково-спасательную операция.

      Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии уточнил, что на борту находились 178 пассажиров, трое детей, включая младенцев и семь членов экипажа.

      На своей странице в Twitter индонезийский чиновник обнародовал фото с поисково-спасательной операции, на которых видно немало личных вещей пассажиров.

      Boeing 737 разбился в Индонезии: смотрите видео

      Удалось ли кому-то выжить в аварии Boeing 737 в Индонезии, пока не известно.

      Боїнг 737 Індонезія катастрофа
      Boeing 737 потерпел крушение в Индонезии

      Теги: авиация Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Индонезия Жертвы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Повезет тому, чья карта ляжет лучше: об образовании в Луганске
      сегодня , 08:40 Повезет тому, чья карта ляжет лучше: об образовании в Луганске
      Ольга Черненко
      "Динамо" проигрывает "Львову", "Карпаты" громят "Черноморец": главные итоги 13-го тура УПЛ
      сегодня , 08:27 "Динамо" проигрывает "Львову", "Карпаты" громят "Черноморец": главные итоги 13-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця
      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      28 октября , 22:00 Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
      28 октября , 20:01 Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
      Гадкое глумление над ребенком в школе и как оккупанты воруют в Херсоне воду – топ-5 видео недели
      28 октября , 19:30 Гадкое глумление над ребенком в школе и как оккупанты воруют в Херсоне воду – топ-5 видео недели
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук