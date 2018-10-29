Авария самолета Boeing 737 в Индонезии: в море нашли обломки и личные вещи пассажиров

Пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября.

Лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта.

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Власти Индонезии подтвердили, что самолет упал в море у западного побережья острова Ява. Сразу было начата поисково-спасательную операция.

Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии уточнил, что на борту находились 178 пассажиров, трое детей, включая младенцев и семь членов экипажа.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90' 361" S - 107 derajat 06' 618" E untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

На своей странице в Twitter индонезийский чиновник обнародовал фото с поисково-спасательной операции, на которых видно немало личных вещей пассажиров.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di dekat fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai di utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Boeing 737 разбился в Индонезии: смотрите видео

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Удалось ли кому-то выжить в аварии Boeing 737 в Индонезии, пока не известно.



Boeing 737 потерпел крушение в Индонезии