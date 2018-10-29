Авария самолета Boeing 737 в Индонезии: в море нашли обломки и личные вещи пассажиров
Пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября.
Лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта.
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Власти Индонезии подтвердили, что самолет упал в море у западного побережья острова Ява. Сразу было начата поисково-спасательную операция.
Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии уточнил, что на борту находились 178 пассажиров, трое детей, включая младенцев и семь членов экипажа.
На своей странице в Twitter индонезийский чиновник обнародовал фото с поисково-спасательной операции, на которых видно немало личных вещей пассажиров.
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Удалось ли кому-то выжить в аварии Boeing 737 в Индонезии, пока не известно.
Boeing 737 потерпел крушение в Индонезии