Авария самолета в "Борисполе": как пассажиры оказались в разных городах Украины

Фото с разбитой частью самолета сегодня потрясло пользователей соцсетей – это самолет, который неудачно приземлился в столичном аэропорту Борисполь.

Никто не пострадал, но, из-за такого форс-мажора, как ситуацию назвали в авиакомпании, пассажиров следующих рейсов направляли в другие аэропорты страны.

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Летели в Борисполь, а приземлились в разных уголках страны. Такого завершения выходных пассажиры не предполагали. А все из-за аварийной посадки самолета авиакомпании "Белавиа". Из-за погодных условий авиалайнер сошел с твердого покрытия полосы и сбил фонари.

Повреждения самолета

"Работа аэропорта в течение дня была дополнительно осложнена погодными условиями (туман). Аэропорт работал в режиме ограниченной видимости. Как следствие, за вчерашний вечер по решению авиакомпаний одиннадцать рейсов были перенаправлены в другие аэропорты", – сообщили в аэропорту.

Одних отправили в Харьков и Одессу. Другим повезло больше, их направили в другой столичный аэропорт Киев. Хотя на этом приключения не закончились. Заложником ситуации стал и ведущий телеканала АТР Тарас Кобзарь. Говорит, что им обещали вернуться в Борисполь после дозаправки, хотя в течение нескольких часов ничего не менялось.

В МАУ сказали, что ваш самолет сел в Борисполе и все нормально, а они говорят, ничего, что мы в этом самолете находимся, что мы не в Борисполе, а мы в Жулянах. Мы же нормальные люди и могли бы все понять, но держать людей абсолютно без информации, что происходит,

– сказал ведущий телеканала АТR Тарас Кобзарь.

Впоследствии авиакомпания МАУ таки прокомментировала инцидент.

"Это значительные неудобства, как для пассажиров, так и для авиакомпании. Это форс-мажорная ситуация и после получения разрешения от руководства пункта пропуска через границу Международного аэропорта Киев, транзитных пассажиров доставили тем же самолетом в аэропорт "Борисполь" для продолжения поездки", – заяввили в МАУ.

С точки зрения безопасности – все правильно, подтверждают эксперты. Таких случаев особенно во время неблагоприятных погодных условий происходит немало и не только в Украине. Правда здесь добиться компенсации значительно тяжелее чем за рубежом.

Первым этапом – обращаться к авиакомпании с требованием. Авиакомпания должна в течении трех месяцев рассмотреть это обращение. Должна предоставить официальный ответ. И после этого, уже если этого ответа пассажиру не будет, они имеют права требовать компенсации через суд,

– прокомментировал авиаэксперт Юогдан Долинце.

И суд должен подтвердить , что моральные и материальные убытки таки были. Правда, как правило, в Украине это тоже не гарантия возмещения.