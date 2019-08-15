Авария самолета в Подмосковье: спасенные пассажиры жалуются, потому что им не вернули багаж

Пока часть чудом спасенных пассажиров самолета АН321 радуются успешному приземлению самолета, часть – возмущается. Люди не довольны тем, что им не отдают багаж.

Пассажиров уже вернули в начальную точку их путешествия – аэропорт Жуковский, что в городе Раменское в Московской области, передает Mash.

Основное: Пассажирский самолет, летевший в Крым, аварийно сел в поле под Москвой – фото, видео

С места инцидента их эвакуировали на спецавтобусах. Людям пришлось идти через большое кукурузное поле до ближайшей дороги.

Сейчас людям предлагают отправиться в московский аэропорт "Домодедово", а оттуда следующим рейсом таки вылететь в оккупированный Крым.

Тем временем пассажиры громко ругаются и возмущаются: им нужен багаж и документы. Паспорта, вероятно, они получат в ближайшее время, а вот вещи работники аэропорта обещают вернуть позже – следующим рейсом.

А как же багаж: пассажиры самолета А321 возмущаются – видео

Пока самолет, в котором – весь багаж, не могут забрать с кукурузного поля. С этим возникли трудности. На месте работает следственный комитет РФ и экстренные службы.

Какова причина крушения самолета А321 под Москвой?

В авиакомпании "Уральские авиалинии" говорят: причина экстренной посадки самолета – стая птиц, попавших в двигатели. Из-за этого в их работе начались перебои, и пилоты решили сажать самолет. Аппарат сел без шасси. Посадка была жесткой, поэтому 23 пассажира получили ранения. Чудом все выжили.



Самолет пролетел всего 12 километров от аэропорта в Раменском. Сел – в кукурузном поле, в Подмосковье. Судно выполняло рейс в оккупированный Симферополь.