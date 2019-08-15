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      Авария самолета в Подмосковье: спасенные пассажиры жалуются, потому что им не вернули багаж

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      Российский самолет, аварийно севший в Подмосковье
      Российский самолет, аварийно севший в Подмосковье / Фото из соцсетей

      Пока часть чудом спасенных пассажиров самолета АН321 радуются успешному приземлению самолета, часть – возмущается. Люди не довольны тем, что им не отдают багаж.

      Пассажиров уже вернули в начальную точку их путешествия – аэропорт Жуковский, что в городе Раменское в Московской области, передает Mash.

       Основное: Пассажирский самолет, летевший в Крым, аварийно сел в поле под Москвой – фото, видео

      С места инцидента их эвакуировали на спецавтобусах. Людям пришлось идти через большое кукурузное поле до ближайшей дороги.

      Сейчас людям предлагают отправиться в московский аэропорт "Домодедово", а оттуда следующим рейсом таки вылететь в оккупированный Крым.

      Тем временем пассажиры громко ругаются и возмущаются: им нужен багаж и документы. Паспорта, вероятно, они получат в ближайшее время, а вот вещи работники аэропорта обещают вернуть позже – следующим рейсом.

      А как же багаж: пассажиры самолета А321 возмущаются – видео

      Пока самолет, в котором – весь багаж, не могут забрать с кукурузного поля. С этим возникли трудности. На месте работает следственный комитет РФ и экстренные службы.

      Какова причина крушения самолета А321 под Москвой?
      В авиакомпании "Уральские авиалинии" говорят: причина экстренной посадки самолета – стая птиц, попавших в двигатели. Из-за этого в их работе начались перебои, и пилоты решили сажать самолет. Аппарат сел без шасси. Посадка была жесткой, поэтому 23 пассажира получили ранения. Чудом все выжили.

      Самолет пролетел всего 12 километров от аэропорта в Раменском. Сел – в кукурузном поле, в Подмосковье. Судно выполняло рейс в оккупированный Симферополь.

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      Теги: Новости России Авария самолета в Подмосковье Курьезные новости авиация Постраждалі Аварии и ДТП
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